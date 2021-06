Verstappen očekává, že Mercedes bude ve Francii opět silný

Red Bull získal v posledních dvou závodech 62 bodů. Mercedes jen 7. Max Verstappen si však myslí, že od Francie bude Mercedes zpět.

„Cítím se dobře, ale jsem si jistý, že Mercedes bude na normálních tratích opět velmi silný,“ řekl Verstappen před Velkou cenou Francie, „takže musíme tlačit a zlepšovat se až do samotného konce.“

„Zatím se pro nás sezóna vyvíjí dobře, ale musíme si uvědomit, že je před námi ještě hodně závodů. Mám radost z výsledků, které jsme zatím v závodech dosáhli, a z toho, že vedeme šampionát, ale musíme být na čele i v Abú Dhabí. Na tom jediném záleží.“

Verstappen řekl, že už hodil za hlavu výsledek závodu v Baku, ve kterém pohodlně vedl. Pár kol před koncem však přišel defekt a pro Verstappena závod skončil ve zdi na cílové rovince.

„Samozřejmě bych chtěl vyhrát a je fér říct, že jsme v Baku měli na vítězství, ale závodění už je takové.“

„Někdy se to vymkne kontrole, takže musíme prostě pokračovat a jít dál. Stále vedeme šampionát a samozřejmě bych rád vedl s větším počtem bodů, ale je to tak, jak to je.“