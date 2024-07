Verstappen objasnil, jak to bylo s jeho problémy se zrakem po Silverstonu 2021

Verstappen pro web Red Bullu vybíral svých 10 největších vítězství a zmínil Velkou cenu USA v roce 2021. Podle Verstappena byla pro něj těžká, protože od Silverstonu měl problémy se zrakem. Ve Velké ceně Velké Británie tehdy došlo ke kontaktu mezi jeho vozem a vozem Lewise Hamiltona, po kterém Verstappen těžce boural.

„Od mé nehody na Silverstonu jsem se potýkal s problémy se zrakem, zejména na hrbolatých okruzích nebo na těch, kde je podél trati spousta reklamních tabulí. V tomto závodě jsem nebojoval jen s Lewisem, ale také s rozmazaným obrazem. Bylo to jako řídit motorový člun v rychlosti 300 km/h!“

„Nikdy jsem vám to neřekl, ale několik kol to bylo tak špatné, že jsem vážně uvažoval o odstoupení.“

Z vyjádření Verstappena ale nebylo jasné, jak dlouho problémy trpěl, nebo zda ho ovlivňují i dnes.

„Bylo to jen v roce 2021,“ řekl Verstappen, kterého cituje Crash.net. „Poté to zmizelo. Tehdy se to skutečně objevilo.“

Na otázku, zda byl problém přímým důsledkem nehody na Silverstonu, zavtipkoval: „No předtím se to nestávalo, řekněme to takhle. Není to něco, co bych lidem při řízení doporučoval. Jsme závodní jezdci, člověk se potýká s různými věcmi. Vždy tu a tam mají lidé něco jako malé zranění nebo cokoli jiného. Takové věci se stávají.“

Verstappen prozradil, že o tom řekl jen malému počtu lidí v týmu, protože nechtěl dát najevo žádné známky slabosti v průběhu bitvy s Hamiltonem.

„Naštěstí se to vyléčilo. Nechci zacházet do detailů, nikdo to nemusí vědět.“