Verstappen o špatných startech: Víme, v čem je problém. Já to nejsem

„Víme, kde je problém, ale je opravdu těžké to vyřešit,“ řekl Verstappen. „Doufejme, že nyní s novým motorem to bude o něco lepší. Jakmile uvolníme spojku, tak o chvíli později s tím bojujeme.“

V Monze Verstappen nasadí čtvrtou specifikaci motoru Honda. Čeká ho start z konce pole.

„Chcete-li to porovnat s několika posledních lety, řekněme, že platilo, že když jsme měli špatný start, neztratili jsme pozici. Pokud jsme měli dobrý start, někoho jsem předjel. Ale teď, když budu mít dobrý start, tak si udržím svou pozici, a pokud budu mít špatný start, ztratím jednu, dvě pozice.“

„Samozřejmě nemohu jít úplně do podrobností o tom, co to je, je to trochu tajemství, ale jde o okamžik, kdy uvolním spojku. O přechod z prvního na druhý rychlostní stupeň. To je okamžik, kdy je to trochu složitější.“

Podle Verstappena je možné, že roli hrají také letošní chladnější pneumatiky.

Start ve Spa byl z jeho strany v pořádku. „Nemyslím si, že jsem udělal něco špatně,“ řekl pro Motorsport.com.

Foto: Getty Images / Mark Thompson