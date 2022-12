Verstappen o nejlepším závodě sezóny, zmatcích v Japonsku i naději na nového nadějného Holanďana

Dominantní vítězství v Belgii po startu ze středu pole označil Max Verstappen za nejlepší moment letošní sezóny, ve které obhájil titul mistra světa formule 1.

Ačkoliv je Verstappenovi teprve 25 let, má za sebou už osmou sezónu ve formuli 1. Dominantním způsobem v ní obhájil titul mistra světa, když vyhrál rekordních 15 závodů.

Vybrat ale ten nejlepší závod nebylo pro Nizozemce jednoduché. Nakonec volba padla na Velkou cenu Belgie ve Spa. Tam v Red Bullu kvůli penalizaci za výměnu komponent pohonné jednotky startoval až čtrnáctý, přesto vyhrál s náskok 17,8 sekundy na svého týmového kolegu Sergia Péreze.

„Z pohledu závodění to bylo vítězství ve Spa ze středu pole,“ řekl Verstappen pro De Limburger.

„Bylo opravdu skvělé, jak nám tam všechno sedlo. Naše auto bylo perfektní. Vyhrát titul mistra světa bylo samozřejmě také vrcholem.“

Verstappen se stal mistrem světa čtyři závody před koncem sezóny v Japonsku. Korunovaci ale provázely dohady, jelikož závod byl zkrácen kvůli dešti a nebylo jisté, zda se budou udělovat plné nebo jen poloviční body.

Podle Verstappena to ale neubralo nic na tak významném okamžiku. Stejně jako jeho otec, bývalý pilot F1 Jos Verstappen, si Max myslí, že není důležité, jakým způsobem titul získáte.

„Když skončíte a ohlédnete se, nebudete myslet na to, jak jste se stali mistrem světa. Důležité je, že jste se jím stal. Na způsobu, jakým se to stalo, nezáleží. S tátou jsme si vždycky říkali, že pokud vyhrajete, nezáleží na tom, jak jste to dokázali.“

Verstappen má s Red Bullem smlouvu do konce roku 2028 a doufá, že svými úspěchy motivuje další mladé piloty z Nizozemska k závodní kariéře.

Příští rok budou na startovním roštu dva Nizozemci. U týmu AlphaTauri získal závodní sedačku Nyck de Vries.

„Víte, v co doufám? Že jsem jako jezdec dokázal v posledních letech nadchnout a motivovat mladou generaci Nizozemců do takové míry, že až skončím, už tu možná bude nový talent.

„Říkávalo se, že pro Holanďany je nemožné se dostat do formule 1. Není. Když se rozjedete, nezáleží na tom, odkud jste. Doufám, že až mi bude 31, bude připraven někdo nový.“