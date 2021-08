Verstappen: Nula trestných bodů říká hodně o mojí jízdě

O Verstappenovi se často mluví jako o agresivním pilotovi. V poslední době však ukazuje rozvážnější jízdu, a to se projevuje i v tom, že na svém kontě nemá v současné chvíli žádné trestné body, které piloti od sportovních komisařů dostávají za své prohřešky. Když jich nasbírají 12, dostanou zákaz startu v následujícím závodě. Platnost trestných bodů je 12 měsíců.

„Cítím, že závodím tvrdě. Nemám ale pocit, že bych byl agresivní. Samozřejmě, pokud se mě lidé snaží předjet, ztížím jim to. Vždy se jim to budu snažit ztížit a dostat je do složité situace,“ řekl Verstappen pro The Race.

„Myslím ale, že mám dobré povědomí o tom, kam se mohu se svým vozem dostat a nebyl jsem v situaci, kdy by se další auto dostalo mimo trať. Nemám žádné trestné body, myslím, že to říká hodně. Celou kariéru závodím tvrdě. V posledních letech se ale vytratil agresivní přístup. Jen to ztěžuji ostatním.“

Verstappenův největší soupeř v boji o letošní titul Lewis Hamilton z Mercedesu má nyní čtyři trestné body. Dva dostal za kolizi v úvodním kole Velké ceny Velké Británie, která ze závodu vyřadila Verstappena.

„Někteří lidé o tom samozřejmě mohou uvažovat trochu jinak, já si ale myslím, že po závodní stránce jsem opravdu silný a vím, jak se vyhnout problémům,“ říká Verstappen.

„Když do vás ale najedou ostatní, nemáte to vždy ve svých rukou. Budu i nadále závodit tak, jak závodím. Mám pocit, že jsem v tom souboji neudělal nic špatně,“ dodal k souboji v prvním kole na Silverstonu.