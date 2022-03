Verstappen: Nikdo v testech neukázal pravou rychlost

Nizozemec vytěžil nejvíce z vylepšeného modelu RB18, když zajel čas o 695 tisícin rychlejší než druhý Charles Leclerc na ferrari.

Že je ale potřeba brát časy z testů s rezervou potvrzuje také loňský mistr světa, podle kterého ani on, ani nikdo jiný nejel naplno.

„Nikdo v tuhle chvíli nejede v plném kvalifikačním režimu,“ řekl Verstappen pro F1.TV.

Nejlepší na závěrečném dni testů podle Verstappena nebylo první místo, které mu patřilo z pohledu zajetého času, ale skutečnost, že začal rozumět různým směsím pneumatik a zjištění, že nové bočnice Red Bullu fungují.

„Myslím, že hlavní důraz byl kladen na pneumatiky, které budeme používat příští týden (při prvním závodu sezóny, který hostí rovněž Bahrajn, pozn. redakce). Vůz se choval dobře a my jsme prošli náš program, jak jsme plánovali. To je vždy pozitivní.

„Vůz je na tom samozřejmě lépe s menším množstvím paliva. Když má vůz paliva více, je přirozeně trochu lenivý a moc toho nedělá. Je to ale stejné pro všechny. Myslím, že i nové díly, které jsme dnes nasadili, fungovaly.“

Verstappen patřil po celou dobu bahrajnských testů k nejrychlejším jezdcům. Na čele se pohybovalo také Ferrari.

A zatímco některé týmy jako Mercedes a McLaren měly na teplejším a hrbolatějším bahrajnském okruhu problémy, Red Bull udělal podle Verstappen od prvních testů v Barceloně krok vpřed.

„Kvůli tvaru okruhu je to v porovnání s Barcelonou úplně jiný pocit. Ale ano, myslím, že jsme se toho dozvěděli více o autě a zrychlili ho. To je to, co chcete.“