Verstappen nevytáhne paty z okruhu. Dokud budu mít internet, tak to nějak přežiji, říká

Mnoho jezdců zůstane během závodního víkendu na okruhu a bude spát v obytném voze. Jedním z nich bude i Max Verstappen.

„Budu na trati,“ řekl Verstappen. „Stejně nemůžete jet domů. Dokud budu mít internet, tak to nějak přežiji,“ směje se. Verstappen uvedl, že si vzal i Playstation, ale neví, jestli si zahraje.

„Stejně jste hodně zaneprázdněný a až se vrátíte do obytného vozu, chcete si trochu odpočinout.“

Když odmyslíme roušku, Verstappen nevidí zásadní rozdíly oproti jiným závodním víkendům.

„Nakonec jste ve stejné zasedací místnosti, mechanici pracují na vašem autě, a proto se věci příliš nemění. Každý je jen trochu opatrnější.“

Některé týmy (včetně Red Bullu) absolvovaly filmovací dny, nebo jezdily s vozem z roku 2018. Další jezdci si pak vyzkoušeli alespoň vůz F3.

Verstappen ale nebyl ani na simulátoru. Nemohl přicestovat do Velké Británie, protože by skončil v karanténě.

„Říkal jsem si, že by to nebylo dobré, zvlášť s rušnými týdny, které nás čekají. Nakonec jsem byl v simulátoru už mnohokrát, takže si nemyslím, že by mi to dalo výhodu.“

Red Bull má letos velké ambice. Verstappen byl ale před víkendem v Rakousku opatrnější.

„Samozřejmě můžete spekulovat, ale myslím si, že je lepší, když začneme –pak mohu dát jasnější odpovědi.“

