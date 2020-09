Verstappen neví, proč mu slipstream nepomohl

„Vozu před sebou jsem se přibližoval a přibližoval a byl jsem pomalejší na rovinkách. Je to trochu zvláštní,“ řekl Verstappen, který bude na roštu stát na páté pozici.

V posledních čtyřech podnicích se Verstappen třikrát kvalifikoval na třetí místo za dvojici jezdců Mercedesu. Na Monze jej ale kromě Lewise Hamiltona a Valtteriho Bottase porazil ještě Carlos Sainz Jr. a Sergio Pérez.

„Po celý víkend se trochu trápíme. Zkoušel jsem všechno. Vyzkoušel jsem všechny úrovně nastavení zadního křídla a čas na kolo byl v konečném důsledku stejný. Ukazuje to, že na nízkém přítlaku stále není náš vůz tam, kde bychom chtěli, aby byl. Potýkáme se s vyvážením a přilnavostí. Je snadné říct, že nemáme výkon, ale to není omluva.“

Nizozemec očekává, že na dalších tratích Red Bull svou výkonnost opět zlepší. „Neodvedli jsme dobrou práci. Monza je velmi výjimečná trať. Když se vrátíme na normálnější okruhy, očekávám, že budeme opět třetí.“

Albon porazil v Q3 jen Gaslyho

Až deváté místo obsadil v kvalifikaci druhý pilot Red Bullu Alexander Albon, který tak porazil jen Pierra Gaslyho z AlphaTauri.

„Jak jsme očekávali, byla to další hektická kvalifikace a bylo obtížné zajet kolo ve správný čas. Celkově to pro nás jako tým je zrádný víkend a z dnešního výsledku v kvalifikaci jsme zklamaní. Osobně jsem tu ale byl spokojenější ve voze. Pro mě to byl klidnější víkend. Deváté místo to neukazuje, ale jsme o pěkný krok blíže Maxovi, to je pozitivní,“ řekl Albon.