Verstappen nevěřil v první řadu, vyrazí z druhého místa

Trojnásobný mistr světa přitom sám sebe dostal pod tlak, když v prvním měřeném pokusu ve třetí části překročil ve druhé zatáčce limity tratě a čas mu byl smazán.

Jediný platný pokus tak pilot Red Bullu absolvoval až v závěru a dostal se s ním do první řady, což podle svých slov nečekal.

„Celkem velký (tlak po smazaném kole). Včera jsme neodjeli mnoho kol, takže jsme dnes měli co dohánět,“ řekl Verstappen.

„Třetí trénink nebyl dobrý, takže jsem šel do kvalifikace pod tlakem. Pak mi smazali čas, což ještě přidalo na tlaku. Jsem ale velmi rád, že jsem v první řadě. Upřímně řečeno, nemyslel jsem si, že to bude možné.“

Pérez doma skončil už v Q1

Jen 18 minut, tedy první část kvalifikace, si mexičtí fanoušci mohli na trati užít svého domácího pilota Sergia Péreze, než letos popáté vypadl jako jeden z prvních pěti jezdců.

Mexičan na domácí trati obsadil v kvalifikaci až osmnácté místo, když mu k postupu chyběly dvě desetiny sekundy.

„Bylo pro mě velmi obtížné zastavit auto. Až příliš mnoho energie z pneumatik jsem musel vkládat do brzdění, to byl můj hlavní problém,“ popsal Pérez pro Sky Sports F1.

„Bylo to velmi podobné jako ve zbytku víkendu. Nemohl jsem zkrátka zastavit auto a hodně bojuji v té fázi, kdy zpomaluji do nízkých rychlostí. Je to podobné Austinu, kdy nemohu útočit do zatáček při brzdění, a tady je takových míst hodně.

„Zítra bude velmi důležité pokusit se z toho dostat maximum. Pokud se nám podaří získat nějaké dobré body, bude to díky obrovskému úsilí, ale z pozice, ve které jsme, to bude velmi obtížné.“