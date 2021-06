Verstappen netuší, jak Red Bull dopadne v kvalifikaci

Max Verstappen (3./1.)

Nizozemský závodník zakončil den jako nejrychlejší jezdec na trati. Neznamená to však, že by byl s pátkem zcela spokojen.

„Celkově to byl pozitivní den, zlepšili jsme se. Z prvního tréninku jsem nicméně neměl moc radost. Také začátek druhého tréninku nebyl nic moc. Na druhé sadě pneumatik se to pak ale výrazně zlepšilo. Vše si sedlo.

Zdejší trať je složitá, je hodně otevřená, fouká tu vítr a trefit perfektní kolo není nic jednoduchého. Poryvy větru jsou nevyzpytatelné, jedno kolo je to v pohodě a pak začne pořádně foukat. Ztěžuje to volbu rychlosti v průběhu zatáček. Ale pro všechny je to stejné.

Těžko říct, jak na tom budeme zítra. Kdo ví, na co přes noc přijdou soupeři. Závodní simulace ale vypadaly slušně. Očekávám, že to bude těsné a obtížné,“ řekl Verstappen.

Sergio Pérez (4./12.)

Vítěz z Baku odpolední trénink dokončil až na dvanáctém místě. Nestalo se však nic vážného.

„Měl jsem dnes dost smůlu na provoz, takže časy vypadají mnohem hůře, než jaké to doopravdy bylo. Zdá se, že jsme na špici, nebo alespoň blízko ní, navíc Max ukazoval dobrou rychlost.

V průběhu obou tréninků jsme zkoušeli různé věci a přes noc zjistíme, které fungovaly. Snad se nám podaří ještě trochu zrychlit, abychom zítra mohli bojovat o přední příčky.

Oproti Baku je toto úplně jiná trať, ale držíme si naši formu. Lépe rozumíme autu a z dneška si můžeme odnést hodně pozitiv,“ ví Pérez.