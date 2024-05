Verstappen: Nerozumíme tomu, proč se nám nedaří na hrbolatých okruzích

I když Red Bull i nadále zůstává v F1 nejsilnějším týmem, v Monte Carlu se potvrdilo, že má přece jen slabiny.

Již před závodem v monackém knížectví poukazoval konzultant Red Bull Helmut Marko na to, že zde mohou mít vozy rakouské stáje problémy s hrbolatým povrchem a jízdou přes tamní obrubníky.

To vše se nakonec potvrdilo, když lídr šampionátu Max Verstappen obsadil v GP Monaka šestou příčku, čímž zaznamenal nejhorší výsledek od GP São Paula 2022 (pokud budeme brát v potaz pouze závody, které dokončil).

Ještě hůře na tom byl jeho kolega Sergio Pérez, který se v Monaku kvalifikoval až jako 18. v pořadí a závod kvůli kolizi v prvním kole ani nedojel.

Náznaky toho, že vozům Red Bullu příliš nevyhovují „nestandardní“ okruhy, jako je právě ten v Monaku, přitom ukazal již loňský vůz s označením RB19. Ten byl v roce 2023 doslova k neporažení – vyjma závodu na městském okruhu v Singapuru.

Podle Verstappena musí proto stáj z Milton Keynes najít recept, jak se s podobnými okruhy lépe vypořádat.

„Je to zásadní problém, takže to není něco, co by se dalo vyřešit během několika týdnů. Musíme pochopit, co to je, protože tomu zjevně nerozumíme,“ řekl Verstappen, kterého cituje Autosport.

„Budeme však usilovně pracovat na tom, abychom problém našli. Pak se ho pokusíme odstranit. Nevím, jestli se nám to podaří letos, ale doufejme, že pro příští rok ano,“ podotkl dále trojnásobný mistr světa, který má nyní v tabulce 31bodový náskok před Charlesem Leclercem z Ferrari.

Výzvou pro Red Bull nicméně může být i nadcházející Velká cena Kanady, která se jede na okruhu v Montrealu. I ten je specifický tím, že má poměrně hrbolatý povrch a správné využívání obrubníků je tady klíčové.

„V kalendáři je několik tratí, které pro nás nejsou ideální. Jakákoli trať, která je hrbolatá nebo se na ní musí jezdit po obrubnících, je pro nás trochu záludná,“ dodal na toto téma Verstappen.