Verstappen nerozumí tomu, proč vedení GP Belgie tak dlouho vyčkávalo s restartem

Více jezdců si podle Mezinárodní automobilové federace (FIA) stěžovalo na špatnou viditelnost kvůli velkému množství vody na trati v ardenských lesích.

Podle čtvrtého v cíli Verstappen vedení závodu až zbytečně dlouho čekalo se startem závodu.

„Hned ve tři hodiny,“ cituje RacingNews365 Verstappenovu odpověď novinářům, kdy by on odstartoval závod. „Vždyť ani nepršelo. Ano, mezi 1. a 5. zatáčkou bylo hodně vody, ale kdybychom za safety carem odjeli dvě kola, bylo by to mnohem lepší a zbytek okruhu byl připraven na závodění.

„Je to škoda. Vím, že jsou kvůli Silverstone opatrnější, ale tohle nedává smysl. Pak by bylo lepší říct 'počkejme, až bude úplně sucho' a pak odstartujeme na slickách, protože tohle podle mě opravdu není závodění na mokru.“

Verstappen strávil většinu závodu uvězněný za Charlesem Leclercem na čtvrtém místě, Nizozemec dokončil už třetí závod za sebou mimo stupně vítězů.

„Na přechodných pneumatikách jsme udělali rozhodnutí s nastavením a oni nám pak dovolili jet až téměř na suché trati. To je zklamání, protože po Silverstone jsme říkali, abychom byli v rozhodnutích trochu opatrnější.

„Tohle je pro mě ale opačný extrém. Volba, kterou jsme udělali s nastavením vozu, pak byla špatná, protože nám nedovolili závodit na mokru. Jakmile jsme přezuli na suché pneumatiky, byli jsme na rovinkách až příliš pomalí. A problémy s vyvážením, které s tímto vozem mám, to všechno jen zhoršily.“

Cunoda na body nedosáhl

Ačkoliv po šesti kvalifikacích se v sobotu Júki Cunoda dostal na roštu znovu do nejlepší desítky, v cíli skončil mimo bodovanou desítku na třináctém místě.

„Velmi frustrující. Začalo to nedorozuměním v komunikaci při výměně pneumatik. Do boxů mě povolali velmi pozdě, už když jsem byl za vjezdem do boxů. Jedno kolo je na takhle dlouhé trati rozhodující a já bohužel propásl tu příležitost. Přišel jsem tím o čtyři nebo pět míst, byl jsem zaseknutý za Pierrem (Gaslym). Zkusil jsem maximum, abych ho předjel, ale nešlo to,“ cituje Cunodu Motorsport.com.

„Potýkal jsem se s rychlostí na rovinkách. Neměl jsem rychlost, abych dokázal předjet. Zkoušel jsem všechno, ale pneumatiky už na tom nebyly dobře.“