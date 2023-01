Verstappen nerozumí tomu, proč má tolik kolizí s Hamiltonem

Max Verstappen a Lewis Hamilton měli za poslední dvě sezony pět vzájemných kolizí. Nizozemec si to nedokáže vysvětlit.

Dvojnásobný mistr světa Max Verstappen již nemívá tolik nehod a incidentů jako v začátcích jeho kariéry ve formuli 1, ale v případě kolizí s Lewisem Hamiltonem to úplně neplatí.

Nizozemec za poslední dvě sezony kolidoval s britským závodníkem hned v pěti případech, přičemž o některých těchto incidentech se mluvilo ještě dlouho po nich. Připomenout můžeme především incidenty v Silverstone a v Monze (oba v roce 2021), které vyvolaly mezi fanoušky velké vášně.

Do křížku se Verstappen a Hamiltonem dostali i vloni (v Brazílii), kdy souboje mezi oběma rivali nebyly tolik časté jako v předchozí sezoně, v níž oba usilovali o mistrovský titul.

Jezdec Red Bullu si podle svých slov časté kolize se sedminásobným šampionem neumí vysvětlit.

„Musím si dávat pozor na to, co říkám, ale s nikým, s kým jsem vloni bojoval, jsem nekolidoval –⁠ a že to byly tvrdé a agresivní souboje. S Lewisem je to ale jinak a upřímně to nechápu,“ řekl Verstappen v rozhovoru pro Autosport.

„Vloni jsme spolu moc nebojovali, ale přesto jsme měli v Brazílii kolizi – nebyl to však můj záměr. Byl jsem z toho vinen, ale nepřišlo mi to fér. Kdyby se to posoudilo jako závodní incident, tak bych s tím dokázal žít,“ vrátil se 25letý závodník k nejčerstvější roztržce s Hamiltonem na dráze.

„Nemám pocit, že bych proti Lewisovi závodil jinak než proti ostatním. Den předtím jsme přitom s Georgem svedli neuvěřitelný souboj (s Russellem ve sprintu, pozn. red.) – zavírali jsme se, bránili se a vybržďovali jeden druhého. Byla to velká zábava a já se snažil o totéž v hlavním závodě – o takový souboj. Bohužel se nám to s Lewisem ale nepodařilo.“

„Respektuji Lewise za to, co dokázal v našem sportu, ale i proto moc nerozumím tomu, proč spolu nedokážeme závodit, jako toho jsem schopen s ostatními. Samozřejmě, každý má jiný přístup. Vím, že je Charles (Leclerc pozn. red.) trochu jiný než George, Carlos (Sainz) či Checo (Pérez) nebo kdokoliv jiný,“ vysvětlil Verstappen.