Verstappen nepočítá, že bude bojovat o pole position

Max Verstappen (3./1.)

Nizozemský pilot Red Bullu byl v obou trénincích velmi rychlý. V tom prvním za Bottasem zaostal o 81 tisícin, ve druhém si připsal vůbec nejrychlejší čas. Přesto moc vysoké ambice nemá.

„Osobně si myslím, že se Mercedes stále trochu pere s vyvážením. Čekám, že zítra budou silnější. V závodních simulacích byli naopak velmi silní.

Nečekám, že budu bojovat o pole position. Ale pokud budeme špici trochu blíže, bude to fajn. Myslím, že velmi blízko nám bude Racing Point. Porazit je v kvalifikaci nebude legrace. Ale v závodě by to pro nás mělo být lepší.

Vůz se ovládá dobře. Je teprve začátek víkendu, ale máme za sebou povedený start. Máme samozřejmě na čem pracovat, ale jinak jsem celkem spokojený,“ řekl Verstappen.

Alexander Albon (6./4.)

Albon má za sebou povedený pátek, čtvrté místo mu přidá na sebevědomí.

„Už od prvního kola byl vůz silný. Přivezli jsme sem pár nových věcí, a na formě auta to bylo znát. Jsem rád, že se posouváme správným směrem,“ prohlásil Albon.