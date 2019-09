Verstappen neočekává, že se bude situace z kvalifikace v Monze letos opakovat

Týmy budou situaci řešit na schůzce v Singapuru. První nápady jsou už prý na stole. Budeme na ně hodně zvědaví, protože řešení nebude snadné. Max Verstappen si myslí, že opatření není potřeba přijmout rychle, protože letos opakování scénáře nehrozí. Verstappen se kvůli penalizacím a technickým problémům Q3 nezúčastnil.

„Věděl jsem, že se to stane,“ řekl Verstappen, kterého cituje RaceFans. Podle jezdce Red Bullu bylo jasné, že všichni budou stát v garáži a vyjedou až dvě minuty před koncem.

„Nečekal jsem, že tak moc lidí nebude mít měřené kolo. Je to samozřejmě trochu hloupé, ale to ví každý. Samozřejmě se vždy snažíte dostat do správné pozice, takže bych asi byl v tom balíku také. Nechcete být první.“

Verstappen neočekává, že se v Singapuru bude situace opakovat. Právě naopak.

„Bude snaha mít osmisekundovou mezeru,“ předpovídá Verstappen. Kvůli množství pomalých zatáček bude snaha nejet v závěsu, protože ten sice vůz připraví o množství odporu (a je pak rychlejší na rovinkách), ale současně o přítlak, který je důležitý v zatáčkách.

Podle Verstappena není ve zbývajících závodech mnoho míst, kde by měla jízda v závěsu hmatatelný přínos.

„Monza je jeden z okruhů, kde je to opravdu výhodné. Dokonce i v zatáčkách, které tam jsou, neztrácíte tolik ve srovnání se začátkem rovinky.“

„V Mexiku s řidším vzduchem je účinek menší. Nikdy jsem v Mexiku neřekl, že potřebuji jízdu v závěsu, protože stále je tam spousta zatáček, kde chcete mít čistý vzduch.“

„Možná trochu v Soči. Ale nebude to takové jako v Monze.“

Foto: Getty Images / Charles Coates