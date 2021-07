Verstappen není s kvalifikací spokojen, ačkoliv získal třetí pole position v řadě

Jezdec Red Bullu získal svou čtvrtou letošní pole position, potřetí za sebou přitom do závodu vyrazí z první pozice. Překvapivě druhého Landa Norrise z McLarenu však porazil jen o 48 tisícin sekundy.

Po kvalifikaci si Verstappen do vysílačky svému inženýrovi postěžoval, že příště už nechce jet jako první. Vedoucí muž průběžného pořadí tak nemohl využívat větrného pytle za dalšími vozy.

„Myslím, že to bylo opravdu špatné. Samozřejmě jsem rád, že jsem první, ale nebylo to způsobem, jakým jsme chtěli. Musíme se na to podívat. Být tady ale dvakrát na pole position je nicméně velmi dobré. Snad to zítra dokončíme,“ řekl Verstappen.

„Q1 a Q2 byly velmi dobré, všechno šlo opravdu hladce a kola byla dostačující. V Q3 jsem ale v prvním pokusu zablokoval kola ve 3. zatáčce. Při druhém pokusu jsem byl prvním autem, takže jsem ztrácel čas na rovinkách. Nemohl jsem proto zlepšit svůj čas, i když jsem třetí zatáčku už zvládl projet lépe. Stačilo to na první místo, ale rád bych měl lepší Q3.“

Pérez před oběma mercedesy

Kromě druhého Norrise bude Verstappena od svého největšího soupeře, Lewise Hamiltona z Mercedesu, na roštu nedělního závodu dělit ještě druhý jezdec Red Bullu Sergio Pérez na třetí pozici.

„Hodně jsme bojovali s vyvážením, prozkoumávali jsme vůz ve všech oblastech a ukrajovali jsme každým pokusem. Byla to velmi tvrdá práce, těžší, než si myslíte. Nakonec jsme ale zajeli dobré kolo a pro zítřek máme dobrou startovní pozici,“ řekl Pérez.

„Věřím, že zítra to bude v závodě lepší než v kvalifikaci.“