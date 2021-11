Verstappen není prvním místem Hamiltona šokován. Soustředí se na neděli

Hamilton zajel o 0,438 sekundy rychlejší čas a nebyla to náhoda. Rychlý byl po celou kvalifikaci. Hamilton ale nasadil nový motor. Do sprintu odstartuje z prvního místa, ale do závodu nejlépe ze šestého.

„Když nasadíte nový motor, máte na víkend o něco větší výkon, takže pro mě to není velký šok,“ řekl Verstappen.

„Jsem prostě rád, že jsem druhý. Je to dobrá pozice pro start. Samozřejmě, že vždy chcete být blíže, ale někdy prostě musíte být realističtí a dnes nebylo o moc více, co šlo udělat.“

Verstappen litoval chyby v předposlední zatáčce v posledním kole třetí části, ale v druhém sektoru ztrácel na Hamiltona tři desetiny sekundy a nakonec se dostal na rozdíl 0,438 sekundy.

Ve sprintu získá vítěz 3 body. Pokud by Verstappen dojel druhý, získal by jen o bod méně a do závodu startoval z pole position.

„Nevím, jestli se soustředím na omezení škod. Chci říct, že ve sprintovém závodě samozřejmě není tolik bodů, které by se daly získat. Samozřejmě doufám, že se mi povede první kolo a dál uvidíme. To nejdůležitější přijde v neděli.“

Verstappen věřil, že jeho vůz bude v neděli na delší vzdálenost „úplně jiný“, protože „bude mnohem tepleji“. „To změní i chování vozu, takže uvidíme,“ dodal Verstappen.