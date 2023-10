Verstappen není nejlepším jezdcem na světě. Palou je komplexnější, tvrdí pilot IndyCar Canapino

Podle závodníka ze zámořského seriálu IndyCar Canapina není úřadující mistr světa Max Verstappen nejlepším jezdcem současnosti, pokud budeme brát v potaz všechny motoristické disciplíny.

I když je jezdce z různých disciplín, kategorií a seriálů těžké porovnávat, natož určit toho úplně nejlepšího, letošní nováček ze šampionátu IndyCar Agustín Canapino se o to pokusil. Argentinec za nejlepšího pilota současnosti označil Španěla Álexe Paloua, dvojnásobného šampiona seriálu IndyCar.

„Palou je výjimečný. Podle mě je to nejlepší jezdec na světě,“ uvedl Canapino pro Fox Sports Argentina. „A pokud není nejlepší, určitě patří mezi tři nejlepší.“

„Podle mého názoru je Palou komplexnější než Verstappen. To, co Palou předvádí v IndyCar, je jako by byl mimozemšťan,“ řekl Canapino na adresu svého soupeře s tím, že jde samozřejmě pouze o jeho subjektivní pohled.

„Verstappen je také mimořádný. Ať se na mě jeho fanoušci nezlobí, protože Verstappena také uznávám, ale jezdce IndyCar odlišuje fakt, že závodí i na oválech, což je absolutní extrém, který F1 nemá,“ vysvětlil 33letý závodník.

„Palaou nastavuje standardy na všech typech okruhů, a právě to z něj dělá mimozemšťana,“ dodal Canapino.