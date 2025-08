Verstappen nechápe, proč byl vyšetřován za souboj s Hamiltonem

Hůře než v Maďarsku skončil Red Bull letos jen na domácí trati v Rakousku, kde nezískal ani bod; a ve španělské Barceloně, kde bral jen jeden bod za Verstappenovo desáté místo.

Red Bullu na Hungaroringu chyběla rychlost už od pátečních tréninků. V sobotní kvalifikaci skončil Verstappen až osmý.

V závodě si pak oproti startovní pozici ještě o místo pohoršil, když jej překonal Liam Lawson z Racing Bulls. Verstappen zůstává na třetím místě průběžného pořadí jezdců.

Verstappen byl po závodě také vyšetřován za incident s Lewisem Hamiltonem, kdy při jejich souboji ve čtvrté zatáčce skončil pilot Ferrari na krátko mimo trať a Verstappen se tak dostal před něj na jedenácté místo. Sportovní komisaři na této situaci nenašli nic proti pravidlům.

„Jde o to, že se nic nestalo. Ani jsme se nedotkli. Je pro mě proto těžké pochopit, proč to po závodě vyšetřují,“ cituje Verstappena RacingNews365.

„My to vysvětlili z našeho pohledu. Lewis tady (u sportovních komisařů) ani nebyl, ale my vysvětlili náš úhel příběhu. Nemyslím si ani, že by to Lewis řešil, protože kdyby ano, byl by tady v místnosti komisařů, ne? Ani jeden z nás neměl nejlepší víkend.

„Důležitější je, že se musíme podívat na naši výkonnost, která nebyla dobrá.“

Cunoda dojížděl závod s poškozeným vozem

Júki Cunoda přiznal, že jeho výkon ovlivnilo poškození vozu, které utrpěl v průběhu závodu na Hungaroringu. Japonec v barvách Red Bullu, který po nasazení nové pohonné jednotky startoval z boxů, dojel daleko za body na sedmnáctém místě.

„Ve druhé polovině závodu jsem přišel k nějakému poškození, za což jsem nemohl. Ztratil jsem tím hodně rychlosti,“ přiznal Cunoda pro Motorsport.com.

„Už s naší základní rychlostí jsme se opravdu trápili a mít ještě k tomu poškozené auto nebylo ideální. Tím pro mě závod v podstatě skončil.“

Red Bull podle Cunody zatím neví, co stálo za jeho propadem výkonnosti. „Kdybychom to věděli, měl bych dnes zřejmě mnohem lepší rychlost. Proto budu zítra na simulátoru. Jedu do továrny, abychom zjistili více, co to způsobilo a snad na něco přijdeme, protože v Nizozemsku je trať s podobným přítlakem a nechceme tam zažít podobný závodní víkend jako tady.

„Je to o přilnavosti. Nemyslím, že máme přilnavost, jakou bychom měli mít a jakou normálně máme. Trápíme se s tím jak v jízdě na jedno kolo, tak při delších jízdách.“