Verstappen nebude mít celý rok čisté konto trestných bodů, co další jezdci?

Byli to přitom vloni hlavně jezdci Red Bullu a AlphaTauri, kteří dostali od sportovních komisařů trestné body za své prohřešky.

Nejvíce trestných bodů ze všech jezdců získal vloni Júki Cunoda, který ve své první sezóně ve F1 nasbíral celkem 8 bodů.

„Zlobit“ začal Cunoda už ve druhém závodě sezóny v Imole, kdy kvůli překračování limitů tratě dostal jeden trestný bod. Ve Velké ceně Rakouska se Japonec provinil hned třikrát. V kvalifikaci blokoval Valtteriho Bottase a během závodu dvakrát přejel bílou čáru na vjezdu do boxové uličky.

Za kolize s jezdci Astonu Martin byl pak pilot AlphaTauri penalizován v Brazílii a Saúdské Arábii. Nejprve kolidoval s Lancem Strollem a na městském okruhu v Džiddě se Sebastianem Vettelem.

Verstappen si musí dávat pozor

Na pozoru se bude muset celou sezónu mít loňský mistr světa Max Verstappen. Ten má, stejně jako jeho týmový kolega z Red Bullu Sergio Pérez, jen o jeden trestný bod méně než Cunoda.

Pro Verstappena a jeho potenciální boj o obhajobu titulu může být problém, že své trestné body získal až ve druhé polovině sezóny. Platnost trestných bodů je jeden rok. 365 dní po prohřešku se tak z trestného konta body mažou.

Až do loňské zářijové Velké ceny Itálie byl Verstappenův „trestní rejstřík“ prázdný. Na Monze však podle sportovních komisařů zavinil kolizi se svým soupeřem v boji o titul Lewisem Hamiltonem.

Dalšího prohřešku se dopustil v kvalifikaci v Kataru, kde ignoroval žluté vlajky.

Tři trestné body dostal za získání výhody jízdou mimo trať v Saúdské Arábii, kde také musel vrátit pozici Hamiltonovi. Následně mezi oběma jezdci došlo ještě ke kolizi.

Až do 11. září, kdy je na programu Velká cena Itálie, tak bude mít Verstappen na svém kontě minimálně 7 trestných bodů. V případě, že by se do té doby jeho konto navýšilo na 12 bodů, nemohl by startovat v následujícím závodě.

Vzhledem k tomu, že letošní sezóna končí dříve (20. listopadu) než se vloni jely závody v Kataru a Saúdské Arábii, už teď je jasné, že celou letošní sezónu bude mít Verstappen na svém kontě minimálně pět trestných bodů.

Na čtvrtém místě je Sebastian Vettel, který má stejně jako Nikita Mazepin a Nicholas Latifi šest bodů.

Velmi brzy po začátku sezóny se ale Vettelovo konto zmenší na dva trestné body, jelikož pět trestných bodů dostal vloni už v prvním závodě v Bahrajnu.

Loňský vicemistr Hamilton si do letošní sezóny přináší za kolizi s Verstappenem na Silverstonu.

Mick Schumacher zvládl svou první sezónu ve F1 absolvovat bez trestného bodu. Kromě něj nedostali trestné body ještě jezdci Ferrari Charles Leclerc s Carlosem Sainzem, Daniel Ricciardo z McLarenu a Robert Kubica, který ve dvou závodech u Alfy Romeo nahradil Kimiho Räikkönena.

Aktuální počet trestných bodů