Verstappen, nebo Leclerc? Kdybych měl peníze jen na jednoho, byl by to Max, říká Briatore

Kdyby měl peníze na oba, podepsal by také Charlese Leclerca. „Bral bych Verstappena, je to nejlepší jezdec ve formuli 1 a viděli jsme to loni. Má více zkušeností, bojoval o šampionát a je šampionem. Kdybych však měl peníze, podepsal bych je oba,“ řekl Briatore pro Rai.

Briatore má blízko k Alonsovi, ale jako Ital samozřejmě nemůže nefandit Ferrari.

„Ferrari má konkurenceschopný vůz, který bude konkurenceschopný po celý rok. Může se tedy stát cokoli, důležité je, aby auto fungovalo. Jestli to dotáhnou do konce a snad vyhrají, bude hodně záležet na jezdcích a strategii. Za dva nebo tři závody tam bude i Mercedes. Hamilton bojoval, nevzdal se a je to stále velký šampion, vrátí se. A Alonso si vede také dobře,“ řekl Briatore.

Prvními dvěma závody je bývalý šéf Renaultu nadšený. „Tahle formule 1 je úplně jiná, takže je to dobré pro všechny. Amerika také znovu objevuje F1.“

„Loni jsme zakončili mistrovství světa neuvěřitelnou GP a letos jsme začali nejprve doublem Ferrari a pak závodem v Saúdské Arábii, jedním z nejkrásnějších závodů poslední doby. Byl to souboj dvou velmi dobrých a korektních jezdců na hranici možností, ale bez kontroverzí, což je dobré pro celý sport F1 i pro nové diváky. Souboj byl fantastický.“