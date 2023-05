Verstappen: Náraz do zdi mi pomohl zastavit smyk

Že trefit v Monaku zeď může být i žádoucí? Potvrdil to Max Verstappen, který si na městské trati dojel pro druhý triumf ve Velké ceně Monaka v kariéře formule 1.

Verstappen s přehledem vyhrál stylem start-cíl. O vedení jej nepřipravila ani intenzivní dešťová přeháňka, která závod ovlivnila v jeho druhé polovině.

Nizozemec i poté, co déšť postupně zesiloval, zůstával na trati na opotřebované střední sadě pneumatik. Poprvé k mechanikům zamířil až v 56. kole, asi sedm kol poté, co na trať začaly dopadat první kapky deště. Trať byla v tu chvíli už natolik mokrá, že Verstappen přezul rovnou na pneumatiky do přechodných podmínek, zatímco na druhém místě jedoucí Fernando Alonso kolo před přezutím na přechodné byl u mechaniků pro střední sadu.

I Verstappen měl ale namále, když ještě na střední sadě měl velké problémy v zatáčce Portier před tunelem, kdy po trati hodně klouzal, a dokonce i narazil do zdi. Podle jeho slov mu však paradoxně náraz do zdi pomohl zkrotit smyk a udržet kontrolu nad monopostem RB19.

„Zablokoval jsem zadní kola a nemohl jsem se z toho dostat, snažil jsem se to tedy kontrolovat trochou driftování. Zeď mi naštěstí zabránila, abych klouzal ještě více,“ řekl Verstappen.

Déšť ustal a trať začala postupně osychat. Verstappen nicméně přiznal, že bylo složité vyhnout se bariérám a odkládat zastávku co nejvíce.

„Bylo to celkem složité, protože jsme byli nejdříve na střední směsi a Fernando byl na tvrdé. Nechtěli jsme jet dlouho, ale museli jsme zůstat na trati. Déšť přicházel, nevěděli jsme, co se děje. Pneumatiky se drolily, trvalo pár kol, než jsme se dostali přes tu fázi drolení, rychlost se pak zlepšila, stále to ale bylo velmi zrádné.

„Každým kolem začalo pršet více a více, museli jsme proto přejít na přechodné, neuvěřitelně to klouzalo. Když máte tak velký náskok na čele, nechcete tlačit příliš, zároveň ale nechcete ztratit mnoho času. Párkrát jsem se otřel o zeď, bylo to velmi obtížné, ale to je Monako.“

Verstappen v ulicích Monte Carla, kde také bydlí, triumfoval podruhé a navázal na své vítězství z roku 2021. Zároveň navýšil svůj náskok na čele průběžného pořadí na 39 bodů.

„Je velmi hezké tu vyhrát, navíc způsobem, jakým se nám to dnes povedlo, kdy jsme zůstali klidní a dovezli to domů. Pro tým je to spousta bodů, což je skvělé,“ dodal.

Pérez se trápil

Náročné a dlouhé odpoledne naopak prožil druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez. Mexičan po nehodě ve včerejší kvalifikaci startoval z posledního místa a do cíle dojel s dvěma koly ztráty na šestnácté pozici.