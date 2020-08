Verstappen: Na konci kola už mi došla energie z baterií

Pilot Red Bullu přiznal, že mu na konci jeho posledního pokusu došla energie z baterií, kterou mohl využít. Nemyslí si však, že by mu to pomohlo Bottasův výkon překonat.

„Samozřejmě se snažíte využít energii v celém kole, myslím ale, že to byla nejrychlejší cesta na tomto okruhu. Když na výjezdu z poslední zatáčky už nemáte výkon, cítíte, že motor neakceleruje jako normálně, protože už nemáte tu energii,“ říká třetí Verstappen.

„Ale využili jste ji už někde jinde. Když se podívám na data, stále to zřejmě bude ta nejrychlejší možnost, občas je to ale zvláštní pocit.“

Minimální ztráta na Bottase ale Verstappena příjemně překvapila. „Myslím, že se nám podařilo hned v prvním tréninku najít správné vyvážení vozu, to pomohlo. Je to pozitivní víkend a nemám na co si stěžovat. Pokud se nepletu, je to nejmenší ztráta na Mercedes v kvalifikaci na trati, kde jsme to nečekali, mám z toho velkou radost.“

Albon vyrovnal své maximum

Druhý pilot Red Bullu Alexander Albon pátým místem vyrovnal svůj nejlepší letošní kvalifikační výkon z úvodního závodu v Rakousku. Albon tak potvrdil stoupající tendenci po kvalifikacích v Maďarsku a Velké Británii, kde ani nepostoupil z Q2.

„Budeme startovat na měkké sadě. Nemyslím, že jsem měl na střední směsi rychlost kvalifikovat se tak dobře. Start je tu důležitý. Je to krátký sprint (do první zatáčky), je ale důležité projet ji čistě,“ řekl Albon.

„Bylo to dobré. Chvíli mi trvalo, než jsem se do toho dostal, ale v Q2 jsem zřejmě zajel svoje nejlepší kolo. Z Q3 jsem trochu zklamaný. Trochu osamělý vlk ve druhém pokusu (bez větrného pytle od Verstappena), takže to bylo náročnější.

„Ale ne, jsem šťastný. Poslední kolo v závěrečném pokusu nebylo dobré, to mě trochu mrzí. Čtvrté místo by dnes bylo možné,“ hodnotí Albon.