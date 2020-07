Verstappen na čelo ztrácel kvůli poškozenému křídlu

Max Verstappen (3./8.)

Zatímco v prvním tréninku byl Verstappen tím nejrychlejším ze „zbytku světa“, v odpoledních jízdách se propadl až na osmé místo. Nizozemec si však nezoufá, Red Bull má podle něho na domácí trati rozhodně na víc.

„Myslím, že to byl fajn den. Časy nejsou moc vypovídající, protože jsem si v nejrychlejším kole pochroumal přední přítlačné křídlo. Věříme si. Vždycky to může být lepší, ale celkově to bylo pozitivní a těším se na zítřek,“ prozradil Verstappen pro televizi Sky.

Alex Albon (7./13.)

Stejně jako Verstappen se i Albon v průběhu tréninkových jízd dostal do menších problémů. Ani on se však smůlou nenechal rozhodit.

„Jel jsem naplno. V závodních simulacích bývá auto takové rozevlátější. Trochu moc jsem tlačil na pilu a dostal přetáčivý smyk. Víme, kde se chceme zlepšit a na čem musíme pracovat. V delších i kratších stintech je co vylepšit. Všichni dnes jeli s různými nastaveními motorů. Uvidíme zítra,“ řekl Albon.

Foto: Getty Images / Mark Thompson