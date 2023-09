Verstappen může získat v Kataru titul už v sobotu

Max Verstappen se může v Kataru stát mistrem světa už v sobotu. Stačí, když...

Red Bull získal v Japonsku titul mezi konstruktéry. Max Verstappen si ale na ten svůj bude muset počkat – a to pravděpodobně do Kataru.

Pokud by se v Kataru nejel sprint, tak by se Verstappen stal trojnásobným mistrem světa už v Japonsku. Ale jezdce ještě čeká šest závodů (156 bodů) a tři sprinty (24 bodů). Celkem tak lze získat 180 bodů. Po Japonsku má Verstappen náskok 177 bodů, takže mu chyběly tři body k tomu, aby získal titul už v Suzuce.

Po sobotním sprintu v Kataru bude k dispozici 172 bodů. Pokud bude mít Verstappen v sobotu po sprintu tento nebo vyšší náskok, stane se mistrem světa.

Pokud Verstappen dojede ve sprintu šestý (3 body) nebo lépe, tak se stane mistrem světa bez ohledu na pozici Péreze.

Pokud by Pérez sprint vyhrál ale Verstappen v něm nebodoval, náskok by se snížil na 169 bodů. V neděli by pak Verstappenovi stačilo v závodě dojet na osmém místě (bez ohledu na pořadí Péreze).

Verstappen bude mistrem světa už po sprintu, když...

Pérez Verstappen Vyhraje sprint Šestý a lepší Bude druhý Sedmý a lepší Bude třetí Osmý a lepší Bude čtvrtý a horší Nemusí bodovat

Pérezovi se podařilo Verstappenův náskok snížit naposledy v Baku (čtvrtý závod sezóny), kde vyhrál. Od pátého do nyní šestnáctého závodu Verstappen náskok postupně navyšoval.