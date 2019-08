Verstappen může získat spoustu titulů, nebo také žádný. Záleží na autu, říká Sainz

Pokud by vloni někdo psal o McLarenu jako o týmu, který by mohl v budoucnu bojovat o nejvyšší příčky, tak by se mu asi smáli. McLaren se však začal zlepšovat, v šampionátu je čtvrtý a do týmu přišel Andreas Seidl.

„Závodní tým už začal trochu ovlivňovat, ale myslím, že bychom mu měli dát čas,“ řekl Carlos Sainz o Seidlovi v rozhovoru pro španělskou mutaci Motorsport.com.com.

„Myslím, že na zhodnocení je příliš brzy, ale jsem velmi pozitivní, zejména z toho, co jsem od něj viděl nebo slyšel.“

Sainz také potvrdil, že má velmi korektní vztahy se svým mladším týmovým kolegou Landem Norrisem. Oba si prý od prvního dne sedli. „Respektujeme jeden druhého, klademe tým na první místo.“

„Souhlasím s tím, že pokud bojujete o mistrovství světa, nemusí být vztah stejný, jako když bojujete o osmé nebo deváté místo. Myslím si, že je to přirozené u každého člověka, nebo v jakémkoliv týmu v průběhu historie formule 1. Je to přirozené.“ Podle Sainze je s Norrisem mimo trať velká legrace.

Norris nedávno řekl, že mu v jistém ohledu pomáhá závodění na simulátorech. Sainz je v tomto ohledu skeptičtější. Podobnou cestou jít nechce.

„Pokud by z toho měli prospěch, Lando byl v simulátoru McLarenu rychlejší než já... Ale není. Takže si nemyslím, že je to výhoda.“

Záleží na autu

Otěže formule 1 přebírá nová generace jezdců, jako jsou Verstappen, Leclerc a možná také Ocon. Sainz doufá, že McLaren dokáže postavit auto, se kterým by mohl bojovat o titul také on.

„Doufám, že McLaren dokáže postavit auto, takže jednoho dne budeme spolu s Landem bojovat s těmito dvěma nebo třemi kluky, které zmiňujete.“

„Myslím, že se formule 1 může v roce 2021 hodně změnit. Předpokládat, že to bude boj Verstappen-Leclerc, je ... víme, co máme v letech 2019 a 2020, ale v roce 2021 se formule 1 může změnit.“

„Je to otázka toho, kdo je na správném místě ve správný čas. Pokud jste, tak může například Verstappen vyhrát několik světových šampionátů. Pokud nejste, nevyhrajete.“

„Je to velmi frustrující část sport, protože sport nezávisí na sportovci. Nejde o 100 metrů sprintu, kde vyhrávají nejlepší. Stále věřím, že nejlepší jsou obvykle v nejlepších autech, ale nemyslím si, že existuje dost dobrých aut, abyste uspokojili všechny dobré jezdce ve formuli 1.“

„Nejlepším příkladem je Fernando Alonso. Všichni souhlasíme s tím, že ve formuli 1 mohl vyhrát více mistrovství světa a prostě se to nepovedlo.“

Sainz je nyní jediným Španělem ve formuli 1. Nikdy však neměl pocit, že je ve stínu Alonsa.

„Nikdy jsem se necítil ve stínu Fernanda, protože mám pocit, že je to velký člověk a velká postava formule 1. Jsem v pátém roce své kariéry a dosud jsem nebojoval o žádné pódium, takže to není tak, že bych se snažil někoho následovat. Jde jen o to, že vždy bude Fernando a já budu vždy Carlos. Jsem jeho velkým fanouškem, ale zároveň se snažím jít svou cestu a snažím se dělat věci po svém.“

McLaren se meziročně zlepšil, ale Sainz si nemyslí, že by Alonso litoval odchodu. „Ne. Pokud McLaren nyní vyhraje ve formuli 1, může toho litovat. Ale myslím si, že pokud nevidí, že má šanci vyhrát, nemá ambice být ve formuli 1.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson