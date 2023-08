Verstappen může mít problém. Jel příliš rychle v tunelu na francouzské dálnici

Max Verstappen by mohl mít problém kvůli své rychlé jízdě ve voze Aston Martin Valkyrie.

Max Verstappen se projel ve voze Aston Martin Valkyrie ulicemi Monte Carla, ve kterém bydlí (video). Vůz vznikl ve spolupráci Red Bullu a Astonu Martin v době, kdy byla britská automobilka partnerem rudých býků. Na projektu se podílel Adrian Newey.

Mnohem větší rozruch ale na sociálních sítích vzbudilo jiné video. Osobní trenér a Verstappenův přítel Mark Cox uveřejnil krátké video, ve kterém je Verstappen za volantem Valkyrie na veřejné komunikaci. Podle nicematin.com jsou záběry ze severní části obchvatu francouzského města Nice, které se nachází nedaleko Monaka. Konkrétně jde o dálnici A8 a výjezd z tunelu Canta-Galet.

V tunelu má být maximální povolená rychlost 90 km/h. Podle displeje na volantu jel Verstappen rychlostí 124 km/h, což by bylo výrazné překročení rychlosti.

Zatím nejsou k dispozici informace, že by případný Verstappenův přestupek francouzské úřady řešily. Pokud by k tomu došlo, mohl by Verstappen dostat pokutu. Mnohem větší problémy by ale mohl mít s Mezinárodní automobilovou federací (FIA).

FIA má dlouhodobě mnoho aktivit, kterými se snaží zvýšit bezpečnost silničního provozu. Pochopitelně pak velmi nerada vidí, pokud profesionální jezdci, kteří mají být vzory, porušují dopravní předpisy. A dvojnásobný mistr světa formule 1 by měl být pochopitelně velkým vzorem pro ostatní!

Obecně platí, že v krajním případě může FIA jezdci, který vážným způsobem poruší předpisy na veřejných komunikacích, odebrat dokonce super licenci, která je nutná pro závodění ve F1.

Verstappen by také mohl přijít o některé sponzory. Konec konců je ambasadorem Heinekenu v kampani, která kromě nealkoholického piva propaguje také bezpečnou jízdu.