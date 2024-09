Verstappen dostal za vulgární výraz „veřejně prospěšné práce“ 

Verstappen mohl podle sportovních komisařů porušit článek 12.2.1.k Mezinárodního sportovního řádu.

Jezdec Red Bullu během oficiální tiskové konference FIA řekl, že v kvalifikaci v Baku byl Red Bull po změnách nastavení „v prd***“.

„Já nevím. Jiné nastavení. Takže jakmile jsem vyjel do kvalifikace, věděl jsem, že auto je v prd***.“

Tématem bylo později i prohlášení prezidenta FIA. Federace chce více řešit vulgární výrazy v týmových rádiích.

„Promiňte mi ten jazyk, ale no tak, co jsme? Pětileté děti, šestileté děti? I když se na to dívá pětileté nebo šestileté dítě, tak přece nakonec stejně bude mluvit vulgárně, i když to rodiče nechtějí nebo to nedovolí,“ komentoval Verstappen.

Trest

Max Verstappen dostal od stewardů příkaz „vykonat nějakou práci ve veřejném zájmu“.

„Je politikou FIA zajistit, aby jazyk používaný na jejích veřejných fórech, jako jsou tiskové konference, odpovídal obecně uznávaným standardům pro všechny diváky a vysílání,“ uvedli sportovní komisaři.

„To platí zejména pro výroky účastníků mistrovství světa, kteří jsou vzorem jak uvnitř, tak vně tohoto sportu.“

„To je jasně uvedeno v předpisech FIA a bylo to posíleno kvůli předchozím případům, které byly předloženy stewardům ve Formuli 1, zejména v Las Vegas v roce 2023.“

„Stewardi přezkoumali přepis čtvrteční tiskové konference jezdců FIA v Singapuru a Max Verstappen, pilot vozu 1, použil při popisu svého vozu v Ázerbájdžánu výrazy, které jsou obecně považovány za ‚hrubé, neslušné‘ nebo mohou ‚způsobit pohoršení‘ a nejsou považovány za vhodné pro vysílání.“

„Na výzvu stewardů jezdec vysvětlil, že použité slovo je běžné v řeči, jak se ho naučil, přičemž angličtina není jeho rodným jazykem.“

Stewardi připustili, že to může být pravda, ale jezdci se podle nich musí naučit být „obezřetní, když mluví na veřejných fórech, zejména když nejsou pod žádným zvláštním tlakem. Verstappen se za své chování omluvil.“

Protože toto téma bylo již dříve nastoleno a je soutěžícím dobře známo, stewardi se rozhodli nařídit vyšší trest než dříve a Verstappenovi „uložit povinnost vykonat nějakou práci ve veřejném zájmu“ (čl. 12.4.1.d Mezinárodního sportovního řádu), a to ve spolupráci s generálním sekretářem pro sport FIA.