Verstappen musel před komisaře. Stroll by ho tam poslal i podruhé

Max Verstappen musel po skončení sprintové kvalifikace před sportovní komisaře kvůli zbytečně pomalé jízdě – překročil delta čas mezi safety car čárami, který je v Miami stanoven na 1 minutu a 45 sekund.

Podle sportovních komisařů byl Verstappen v jednom kole 6 sekund nad požadovaným limitem, ale v ostatních se do něj vešel.

„Během slyšení tým uvedl, že kvůli chybnému naprogramování ve voze měl delta čas zobrazený ve voze posun o 6 sekund a zatímco jezdec zvládal zobrazenou deltu, byl neustále přibližně o 6 sekund nad minimálním časem,“ uvedli stewardi.

„Tým identifikoval problém na konci prvního chladícího kola a okamžitě nařídil jezdci, aby řídil svou rychlost tak, aby byl minimálně o 6 sekund pod časem delta zobrazeným ve voze, což udělal ve všech následujících kolech. Toto bylo potvrzeno telemetrií.“

„Stewardi uznávají, že ačkoliv došlo k porušení předpisů, VER nejel ‚zbytečně pomalu‘ na základě informací, které měl ve voze, a nebránil žádným jiným vozům ani nevytvářel žádnou nebezpečnou situaci, a proto rozhodli, že trest pro jezdce není oprávněný. Týmu je však uděleno napomenutí, protože je zodpovědný za zajištění správného zobrazení časů ve voze.“

Na Verstappena si stěžoval Stroll

Na počínání Maxe Verstappena ve sprintové kvalifikaci si stěžoval Lance Stroll, který o 0,114 sekundy nepostoupil z první části. Podle Strolla za to mohl Verstappen, na kterého narazil v 16. zatáčce. Ocon za bránění Norrisovi ve stejné zatáčce v průběhu tréninku dostal pokutu 7500 eur.

„Celé kolo jsme prostě měli provoz,“ řekl Stroll po kvalifikaci oficiálnímu kanálu F1. „Verstappen byl v poslední zatáčce úplně uprostřed trati. Museli jsme brzdit na vnitřní straně dráhy a jen tam jsme ztratili asi tři nebo čtyři desetiny. Uvidíme, co se stane...“

Jezdec Astonu Martin dal jasně najevo, že chce, aby se na incident podívali stewardi. „Prostě vás to stojí čas na kolo. Ztrácíte desetiny sekundy. Doufám, že to prošetří, protože pokud to budeme dělat všichni a budeme jezdit v závodní stopě, tak to nebude pro ty v rychlém kole zrovna skvělé. Ale uvidíme, co se stane.“