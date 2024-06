Verstappen musel být agresivní, aby odrazil Norrisův nápor

Lepším rozjezdem se Verstappen na startu dostal před Landa Norrise startujícího z pole position. Oba však z vnější strany předjel ze čtvrtého místa startující George Russell.

Už ve třetím kole se ale Verstappen dostal do čela. Norris se před Verstappena chtěl vrátit lehce odlišnou strategií, když obě své zastávky absolvoval později než soupeři.

Po druhém pit stopu se na trať vrátil na druhém místě devět sekund za Verstappenem. Nizozemce postupně stahoval, ale o dvě sekundy na něj v cíli nakonec nestačil.

„Závod udělal začátek. Ve 3. kole jsem se dostal do vedení. V prvním stintu jsem si mohl vybudovat trochu náskok, pak jsem ale musel jet proti Landovi a McLarenu defenzivní závod,“ řekl Verstappen.

„Dnes byli velmi rychlí, hlavně v posledních kolech, my ale udělali všechno dobře. Jeli jsme celkem agresivní strategii, nakonec se to ale naštěstí vyplatilo. Bylo to těsné, ale z vítězství mám velkou radost,“ řekl Verstappen po 61. triumfu kariéry.

Pérez se posunul na osmé místo

Jeho týmový kolega z Red Bullu Sergio Pérez závod dokončil s minutovou ztrátou na osmém místě.

Tedy na pozici, kterou obsadil i v sobotní kvalifikaci. Kvůli penalizaci z minulého závodu ale na roštu klesl na jedenácté místo. V závodě si polepšil o tři pozice.