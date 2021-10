Verstappen mohl mít už 50bodový náskok, myslí si Marko

Pět závodů před koncem letošní sezóny vede Verstappen pořadí mistrovství světa o 12 bodů před svým rivalem z Mercedesu Lewisem Hamiltonem.

Marko připomenul závody ve Velké Británii, Ázerbájdžánu a Maďarsku, kde Verstappen přišel o jisté body.

Ze závodu na britském Silverstonu byl Verstappen vyřazen po kolizi s Hamiltonem v prvním kole, zatímco Hamilton i přes penalizaci za způsobení nehody závod vyhrál.

Také v Baku musel Verstappen odstoupit z prvního místa poté, co mu pět kol před cílem na hlavní rovince explodovala pneumatika. V Maďarsku doplatil na kontakt s druhým jezdcem Mercedesu Valtterim Bottasem, který na mokré trati nezvládl nájezd do první zatáčky a sestřelil několik svých soupeřů. Verstappen dojel na Hungaroringu devátý.

„Před posledními třemi závody jsme se obávali, že budeme výrazně vzadu. Pointa je, že jsme v těchto velkých cenách získali více bodů než Hamilton, hlavně kvůli jeho závodu v Turecku, kde dojel jen pátý, zatímco Max skončil druhý v Soči. Tam jsme díky dešti měli také štěstí,“ zhodnotil Marko.

„Ještě pozoruhodnější ale je, že jsme bez našeho přičinění ztratili Baku, Silverstone a Maďarsko. Když pečlivě spočítáte, co jsme ztratili, je to v těchto třech závodech přes 50 bodů. Kvůli tomu jsme vpředu jen o 12 bodů. Přečkali jsme všechny ty ztráty a byli jsme také schopni zvládnout vzestup Mercedesu.“

Verstappen podle Marka bude potřebovat ve zbytku sezóny vyhrát ještě alespoň dva závody, aby si zajistil svůj první titul mistra světa.

„Když se podívám na zbývající závody, musíme vyhrát ještě alespoň dva závody, abychom byli relativně v bezpečí, nebo šli do posledního závodu s jistotou. Vysoko položené tratě v Brazílii a Mexiku by nám měly výrazně sedět, ale v této sezóně se toho už hodně událo. Takzvané tratě Mercedesu nakonec Mercedesu nepatřily, to samé se dá říct o okruzích Red Bullu.“

A jaké jsou Verstappenovy šance na zisk titulu? „Pokud vyhrajeme další dva závody, bude to 60:40 pro Maxe.“

Šampionát na jednu či druhou stranu může podle Marka převážit i drobný detail, hlavními postavami ale zůstávají Verstappen s Hamiltonem.

„Je to tak vyvážené, že forma v ten den, povrch, a dokonce i teploty jsou extrémně důležité. Zdá se, že Mercedes mnohem rychleji dostane svůj vůz do správného nastavení. My máme komplexnější auto a v průměru nám to trvá déle, stále jsou tu ale jen dva piloti, kteří z toho vždy dostanou maximum, je to Hamilton u Mercedesu a Max u nás.

„Týmové dvojky, (Sergio) Pérez se naštěstí zvedá, ale to také Bottas. V Turecku odjel skvělý závod a více než průměrný v Austinu. Nakonec ale tito dva výjimeční jezdci udržují tento duel naživu, bez ohledu na to, jestli je rychlejší vůz Mercedesu nebo Red Bullu. Celkově jsou to jezdci, kteří dělají ten rozdíl. A tihle jezdci jsou tak silní, že Verstappen může porazit rychlejší Mercedes na tvrdých pneumatikách,“ uzavírá Marko.