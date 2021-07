Verstappen mi nenechal dostatek místa, trvá na svém Hamilton

Sedminásobný mistr světa bojoval s vedoucím mužem průběžného pořadí v prvním kole závodu na Silverstonu o vedení. Po několika těsných momentech v první zatáčce Abbey a na rovince Wellington Straight se Brit pokusil na pilota Red Bullu zaútočit do rychlé zatáčky Copse.

Mezi oběma jezdci ale došlo ke kontaktu, po kterém se Verstappen roztočil a tvrdě narazil do bariéry z pneumatik na vnější straně zatáčky.

Hamilton dostal od sportovních komisařů penalizaci 10 sekund, kterou si odpykal během zastávky v boxech. V závěru nakonec dokázal předjet Charlese Leclerca a zvítězit.

„Uplynulý týden jsem do toho dával všechno. Byl jsem v továrně a dělal jsem maximum. S kluky jsem se snažil odkrývat výkonnost vozu a na všechny jsem velmi hrdý, že tak pokračujeme v práci, i když jsme měli lehkou ztrátu,“ řekl Hamilton.

„Samozřejmě se vždy snažím být rozvážný při přístupu k věcem, obzvlášť při souboji s Maxem. Je velmi agresivní. Dnes jsem byl zcela vedle něj a on mi nenechal dostatek prostoru. Ale bez ohledu na to, jestli souhlasím s penalizací, vezmu to a budu stále pracovat.“

Bottas udržel třetí místo

Na startu Valtteri Bottas o třetí příčku přišel, když se před něj dostal Charles Leclerc. Bottasovi se nevydařil ani restart závodu po přerušení, když se před něj na startu dostal Norris.

Před Brita se ale na třetí místo pilot Mercedesu vrátil díky pomalé zastávce McLarenu, která Norrise stála stupně vítězů.

„Hlavním problémem pro mě dnes bylo, že jsem na startu přišel o pozici. Během závodu jsme měli jen jednu příležitost, když měl Lando pomalou zastávku. Museli jsme také zastavit, i když jsme věděli, že druhý stint bude dlouhý. To se potvrdilo, ke konci už se na pneumatik tvořily puchýře.“