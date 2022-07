Verstappen: Měli jsme na to startovat mezi nejlepšími třemi

Ani jeden jeho pokus ve třetí části kvalifikace nebyl ideální. V tom prvním byl široký v nájezdu do druhé zatáčky a zajel až sedmý čas. Před posledním pokusem si stěžoval na ztrátu výkonu, která se projevila i v samotném rychlém kole, vedoucí muž pořadí se nedokázal zlepšit, naopak jej překonali i další jezdci a Nizozemec se propadl až na desáté místo.

„Nemyslím si, že je to velký problém, ale jednoduše jsme to nedokázali opravit přímo na trati. Je to smůla,“ řekl Verstappen.

Pilot Red Bullu nebyl spokojen s výkonem v pátečních trénincích. Vyzdvihl však práci týmu, který do soboty vylepšil jeho vůz.

„Myslím, že obrat ze včerejška byl úžasný. Bylo provedeno mnoho analýz, abychom pochopili, co včera nefungovalo. Svým způsobem to je na dnešku pozitivní. Pochopili jsme, co bylo špatně a auto bylo dnes na trati, která nám nesedí, mnohem lepší z pohledu ovládání. To je pozitivní pro zbytek roku, že i na trati, kde nejsme tak silní, můžeme být konkurenceschopní.

„Samozřejmě bych radši startoval mezi nejlepšími třemi a myslím, že jsme na to měli rychlost, protože i v Q2 jsme vypadali velmi silně. Dobrý obrat, ale kvůli malému problému startujeme desátí.“

Na úzkém a klikatém Hungaroringu se navíc předjíždí velmi těžko, což Verstappenovu situaci zkomplikuje.

„Když se zaseknete, může to být těžké. Doufám, že to nebude trvat dlouho, musíme jen zůstat v klidu a počkat si na naše momenty, abychom se posunuli vpřed.“

Pérez vypadl v Q2

Katastrofální kvalifikaci pro Red Bull podtrhl Sergio Pérez, který vypadl už ve druhé části a na roštu bude hned za Verstappenem na jedenáctém místě.

„Kvalifikace nevyšla, jak jsme očekávali. V Q2 jsem musel využít druhou sadu pneumatik, protože můj první pokus byl smazaný kvůli traťovým limitům. Pak jsem dostal svůj čas zpátky, ale ovlivnilo to mou kvalifikaci. Byla to zvláštní situace,“ řekl Pérez.

„Když jsem znovu vyjel na trať, ve druhé zatáčce se mi připletl do cesty Kevin (Magnussen), ztratil jsem tam pár desetin, protože jsem musel jet velkým obloukem a ve zbytku kola jsem to už nedohnal. Bohužel jsem nebyl schopen udělat více, nebyla to pro mě dobrá kvalifikace.“