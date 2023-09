Verstappen měl v Singapuru dostat penalizaci, připustila FIA

Soupeřům Red Bullu se nelíbí, že Max Verstappen vyvázl ze všech tří incidentů v kvalifikaci v Singapuru jen s napomenutími.

Max Verstappen byl po kvalifikaci vyšetřován kvůli třem incidentům. Za dva dostal napomenutí. Konkrétně šlo o parkování na konci boxové uličky ke konci první části kvalifikace a také o blokování Júkiho Cunody.

V případě incidentu s Cunodou sportovní komisaři uvedli, že inženýr Verstappena informoval pozdě, což je polehčující okolnost. Tým dostal pokutu 500 euro.

Podle FIA měl Verstappen dostat klasickou penalizaci odsunu o tři místa na startovním roštu – v takovém případě by klesl z 11. na 14. místo. FIA rovněž slíbila, že singapurská rozhodnutí nebudou použita jako precedens a budou vymazána z databáze minulých incidentů, na které se stewardi při rozhodování odvolávají.

Na téma přišla řeč na pátečním setkání týmových manažerů v Suzuce a steward Matteo Perini, který působil v Singapuru a v Japonsku zajišťuje kontinuitu, podle Autosportu po přezkoumání rozhodnutí připustil, že Verstappen měl dostat trest.

Perini uvedl, že pokud jezdec nedostane od inženýra včas varování před blížícím se vozem, nemělo by to být považováno za polehčující okolnost, která jezdce ochrání před přísnějším trestem. Připomeňme, že trestem je také napomenutí. Verstappen tedy potrestán byl, ale podle soupeřů a nově i FIA mírně.

Trest měl prý dostat také Logan Sargeant za podobný incident s Lancem Strollem.

Pokud jde o Verstappenův incident v boxové uličce, sportovní komisaři stále trvají na svém původním rozhodnutí udělit napomenutí, protože stání v boxové uličce není v pravidlech výslovně zakázáno. Podle nich by se tím ale měla FIA zabývat a mělo by existovat pravidlo, které to nějakým způsobem upraví.