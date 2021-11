Verstappen měl podle Wolffa dostal trest. Je to k smíchu, říká

Lewis Hamilton vyhrál kvalifikaci, ale kvůli porušení technických pravidel byl diskvalifikován. Po závodě byl zase vyšetřován kvůli odepnutému bezpečnostnímu pásu v dojezdovém kole.

„Měli jsme zlomený díl na zadním křídle, na který jsme se nemohli podívat, nemohli jsme to analyzovat, neprošli testem a byli jsme diskvalifikováni, bylo to velmi kruté,“ řekl Wolff.

„A pak vidíte opravy zadního křídla Red Bullu třikrát za sebou v parc fermé a bez jakýchkoli následků.“

Verstappen měl dostat trest

Hamilton nakonec dokázal závod vyhrát. V 59. kole se dostal před Maxe Verstappena. K ostřejšímu souboji však došlo o 11 kol dříve ve 4. zatáčce. Hamilton zaútočil po vnějšku a oba jezdci se dostali mimo trať.

„Od Maxe to byla opravdu špatná obrana, absolutně přes čáru, ale potřeboval to udělat, aby se ubránil,“ řekl Wolff. „Lewis to zvládl geniálněji, když se vyhnul kontaktu.“

Sportovní komisaři incident zaznamenali, ale nakonec ho ani nevyšetřovali.

„Ale to už bylo přes čáru, měla to být minimálně pětisekundová penalizace. Max to nejspíš věděl. Stačí to zamést pod koberec, je to jen špička ledovce. Je to k smíchu.“

Když Hamilton po závodě mluvil o manévru ve čtvrté zatáčce, řekl, že „věděl, že k tomuto rozhodnutí dojdou, ať už bylo správné, nebo ne“. Více k tomu říkat nechtěl. „Vlastně na tom nezáleží, dosáhl jsem výsledku, který jsem potřeboval.“

Na otázku Autosportu, jaké by podle něj bylo rozhodnutí, kdyby obranu předvedl Hamiltona na Verstappena, Wolff odpověděl: „Nechci na adresu stewardů nic říkat. Myslím, že mají už tak těžký život. A jsou tam jen proto, aby prohrávali – ať už přijmou jakékoli rozhodnutí, jeden tým bude naštvaný.“

„Ale určitým způsobem, když celý víkend dostáváte rány a pak máte ještě ke všemu takovou situaci, tak prostě svým způsobem ztrácíte víru.“

Horner to vidí jinak

Asi není překvapení, že šéf Red Bullu viděl incident odlišně. V rozhovoru pro Sky řekl: „Jsou to dva kluci, kteří jedou tvrdě, a Lewis se dostal na vnější stranu. Max zajel hluboko a oba se dostali mimo trať, takže by bylo opravdu nespravedlivé to penalizovat.“

„Kdyby to bylo naopak, nechal bych si na to stěžovat svého sportovního ředitele, ale nic bych od toho nečekal.“

Horner si nemyslí, že by za souboj měl Verstappen dostat trest. „Za co? Nebyla získána žádná výhoda a nedošlo k žádnému kontaktu. Myslím si, že to bylo jen tvrdé závodění mezi nimi dvěma. Stewardi v tomto případě rozhodli správně.“

„Jsou to dva kluci, kteří bojují o titul mistra světa, takže to budou tvrdé závody. Ale myslím, že to bylo fér a nedošlo k žádnému kontaktu.“