Verstappen měl podle Todta v posledním kole štěstí. Jindy měl ale zase smůlu

Max Verstappen předjel v posledním kole sezony Lewise Hamiltona po sporném rozhodnutí o restartu, které bude FIA analyzovat v rámci rozsáhlého přezkumu.

V projevu po boku Verstappena před slavnostním předáváním cen Todt, jehož dvanáctileté působení ve funkci prezidenta v pátek skončí, nového šampiona pochválil.

„Dostane, co si zaslouží, měl skvělou sezónu,“ řekl Todt. „Myslím, že je to lidské. Člověk se soustředí na poslední kolo. Je pravda, že v posledním kole měl opravdu štěstí. Ale měli byste se dívat na celou sezónu.“

„Měl v Silverstone štěstí? Měl štěstí v Ázerbájdžánu? Měl štěstí v Budapešti? Neměl.“

Toto Wolff a Lewis Hamilton na galavečer nedorazili. Hamiltonovi to přitom ukládají sportovní pravidla. Bottas dorazil, vynechal jen tiskovou konferenci. Ale z jiných důvodů – jeho let ze Švýcarska (byl v továrně Alfy Romeo) měl zpoždění.

Jean Todt se do polemiky pouštět nechtěl. „Dnes večer bychom měli spíše slavit, než se snažit zapojit do jakékoli formy kontroverze, to nemá smysl.“

„Tenhle mladý kluk odvedl vynikající práci, o tom bychom měli mluvit spíše než říkat, že budeme trestat Hamiltona, protože nepřijel. Upřímně řečeno, nemyslím si, že je to platforma, na které bychom měli mluvit, měli bychom být nad věcí.“