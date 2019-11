Verstappen měl podle Masiho v Mexiku dostat dvě penalizace

Tobias Grüner z Auto Motor und Sport uvedl, že Michael Masi na briefingu jezdců včera jezdcům řekl, že byla chyba, že v Mexiku nebyl Max Verstappen potrestán za předjetí Magnussena mimo trať. Jedná se o incident, který můžete vidět na videu níže.

Pokud by Verstappen dostal po závodě 5 sekund, pořadí by se tím nezměnilo. Na Péreze měl náskok 5,012 s. V případě méně pravděpodobné penalizace 10 sekund by se propadl nejen za Péreze ale i za Ricciarda.

Foto: Getty Images / Clive Mason