Verstappen měl pneumatiky až na plátno. Hornera vyděsil Schumacher

Verstappenova strategie však znamenala, že měl na konci závodu o osm kol starší pneumatiky než Hamilton. Brit se k němu přiblížil, dokonce na hranici DRS, ale k útoku nedošlo.

Podle Hornera na tom nebyla první sada tvrdých pneumatik, které Verstappen nasadil po 10 kolech, příliš dobře.

„Myslím, že jsem v tom závodě zestárl asi o 25 let. Opravdu jsem si nemyslel, že to zvládne,“ řekl Horner pro Sky Sports F1.

„Lewis měl o osm kol novější pneumatiky a první sada tvrdých byla téměř na plátně. Říkali jsme si, že nám toho na konci moc nezbude.“



Strategie obou jezdců. Foto: Pirelli

„Ale myslím, že opravdu klíčové bylo to, jak s tou pneumatikou v posledním stintu hospodařil, aby měl dost na posledních pět nebo šest kol. U Lewise víte, že v závěru závodu bude silný. Jel dlouho, koupil si výhodu.“

„Prohrát závod takhle v posledních dvou nebo třech kolech... v Montrealu jsme jeden prohráli, a to opravdu bolelo. Ztratit další tady by bylo opravdu bolestivé. Max se prostě držel, odvedl skvělou práci. Jel skvělý závod, opravdu chytře. Na konci mu to stačilo.“

Při podobném souboji, kdy se jeden jezdec snaží dojet druhého, hrají klíčovou roli jezdci o kolo zpět. Vedoucí dva jezdci je musí předjet, což ale nejde vždy stejně rychle a to ani při nejlepší vůli ze strany předjížděného – záleží, v jaké části okruhu je vedoucí jezdec dojede. Roli ale hraje také DRS. Pokud je jezdec v detekční zóně pod 1 sekundu, může DRS použít. Je přitom nepodstatné, že nejde o reálný souboj.

V posledních kolech dojel Verstappen Micka Schumachera (podruhé).

„Myslel jsem, že nás to bude stát vítězství, protože Maxe držel po celý sektor. Ale naštěstí jsme na startovní a cílové rovince použili DRS, což Maxovi poskytlo alespoň trochu prostoru pro vjetí do první zatáčky. Ale určitě to zvýšilo napětí na boxové zdi.“