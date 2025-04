Verstappen měl dostat penalizaci 10 sekund, myslí si bývalý sportovní komisař Herbert

Max Verstappen si po startu zkrátil druhou zatáčku, čímž podle sportovních komisařů získal trvalou výhodu. Za to mu udělili penalizaci 5 sekund s tím, že normálně by to bylo 10 sekund, ale šlo o první kolo.

Podle bývalého sportovního komisaře Johnnyho Herberta měl být ale trest 10 sekund.

„Incident Maxe Verstappena s Oscarem Piastrim v první zatáčce byl na penalizaci,“ řekl Herbert pro Beste Online Casino Nederland.



Foto: Getty Images / Alex Pantling

„Jsou to nejlepší jezdci na světě, mají nejlepší úsudek a nejlepší povědomí, takže když předjíždíte v první zatáčce, ale úplně vyjedete z trati, tak je to na desetisekundovou penalizaci. Udělena však byla pětisekundová penalizace a já tomu nefandím.“

„Zvláště když se ujmete vedení, jako to udělal Verstappen, můžete potenciálně těch pět sekund získat poměrně snadno zpět, jak se to už v minulosti i stalo. Pokud tedy těch pět sekund můžete získat zpět tím, že místo nevrátíte, k čemu je potom penalizace?“

„Byla to jednoznačná penalizace, protože když vjíždíte do jakékoliv zatáčky, obzvlášť do takhle těsné, musíte být na apexu blízko obrubníku. Vrchol zatáčky nebyl tam, kde byl Verstappen, který byl o dva metry dál.“

„Byla to Piastriho zatáčka a on mohl umístit auto, kam chtěl. Max minul zatáčku tím, že uvolnil brzdy, aby se pokusil předjet Oscara v první zatáčce, zatímco měl velkou rychlost.“



Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli

Christian Horner po závodě ukazoval vytištěné snímky z palubní (onboard) kamery, které měly dokazovat, že Piastri v apexu zatáčky nebyl před Verstappenem. Red Bull se nakonec rozhodl nepodat žádost o přezkoumání trestu. Herbert s argumenty a postupem Red Bullu nesouhlasí.

„Stewardi se budou řídit závodními směrnicemi, které jsou stanoveny před závodním víkendem. Jsou dohodnuty s týmy, jezdci a ředitelem závodu.“

„Jezdci chtějí, aby stewardi tyto pokyny používali, a Max a všichni jeho kolegové by s nimi také souhlasili, takže ze strany Red Bullu nemohou být žádné stížnosti.“

„Jezdec na vnější straně musí dát prostor jezdci na vnitřní straně. Max sice dal prostor, ale vyjel mimo trať a získal výhodu.“

„Horner pak přišel s fotografiemi, které měly ukázat, kdo byl v první zatáčce vpředu, což byla snůška nesmyslů. Z mého pohledu to bylo přehazování viny na FIA a stewardy. Je to špatně, takhle by to být nemělo. Red Bull měl možnost vrátit místo, ale rozhodl se to neudělat. Kimi Antonelli udělal něco velmi podobného s Charlesem Leclercem, stejná zatáčka, stejné kolo, ale pozici vrátil.“



Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli

„Kdyby Verstappen pozici vrátil, pravděpodobně by závod vyhrál, ale místo toho zvolili riskantní strategii, kdy se snažili smazat pětisekundovou penalizaci tím, že byli vpředu a měli volnou trať.“

„Kdyby měl Red Bullu rychlý vůz z doby před dvěma nebo třemi lety, pravděpodobně by jim to prošlo, ale McLaren a Piastri dokázali držet krok.“

Sportovní komisaři dali trest pět sekund, protože šlo o souboj v prvním kole. Normální trest by byl 10 sekund.

„Nejsem příznivcem tohoto pravidla, ale protože se má za to, že první kolo se hůře posuzuje, stewardi udělují kvůli sporným okolnostem pouze pětisekundovou penalizaci. Myslím, že by to měla být vždy standardní desetisekundová penalizace.“

„Mělo by to být vždy stejné, pokud se s pravidly hýbe, otevírá to Pandořinu skříňku. Jsou to nejlepší jezdci na světě, vědí, kde mají brzdit a zrychlovat, získal výhodu, tečka.“