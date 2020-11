Verstappen: Malá přilnavost zadní části vozu nás připravila o boj o pole position

Ačkoliv v průběhu tří kvalifikačních částí se Verstappen dokázal postupně nejrychlejšímu Lewisi Hamiltonovi přibližovat, ztratil na letošního mistra světa v posledním pokusu 414 tisícin sekundy a obsadil třetí místo.

„Moje kolo bylo velmi dobré. Byla to slušná kvalifikace. V pomalejších zatáčkách mi ale chyběla přilnavost zadní části vozu,“ řekl Verstappen.

Lewis Hamilton a Valtteri Bottas opět, letos již podvanácté, získali v kvalifikaci první dvě pozice. Podle Verstappena byl Mercedes schopen v kvalifikaci ještě zrychlit.

„Myslím, že trochu zrychlili. Bude těžké je (v závodě) porazit. Máme ale k dispozici odlišné pneumatiky, takže uvidíme, jestli to bude hrát v náš prospěch nebo ne. (Závod) Bude velmi náročný na pneumatiky, takže doufám, že jsme udělali správný kompromis.“

Red Bull ve druhé řadě

Zatímco první řada na roštu bude patřit jezdcům Mercedesu, ta druhá bude obsazena piloty Red Bullu. Vedle třetího Verstappena se na čtvrtou pozici dokázal kvalifikovat jeho týmový kolega Alexander Albon.

Thajský pilot boural v pátečním druhém tréninku. Mechanici ale jeho vůz opravili a on v kvalifikaci skončil čtvrtý.

„Už ve třetím tréninku jsem věděl, že vůz je dobrý, všechno bylo normální. Samozřejmě je to vždy trochu jiné s novým vozem, ale bylo to dobré. Upřímně, čtvrté místo bylo tím, kde jsme. Samozřejmě ale chci být blíže, chci trochu více bojovat. Startujeme ale vpředu, tak se do toho snad můžeme zamíchat a naštvat Mercedes!“ doufá Albon.

Ačkoliv je na roštu jen o jednu pozici za Verstappenem, časem na kolo za svým týmovým kolegou Albon zaostal o šest desetin.

„Jsou to drobnosti všude. Musím zajet perfektní kolo, abych ho dostal. Není to jedna věc, kde ztrácíte na někoho rychlého. Jsou to ty drobnosti. A jsem si jistý, že když (Verstappen) sleduje svoje kola, není tam kousek asfaltu, který by nevyužil. Všude je absolutně na limitu.“