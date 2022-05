Verstappen má z vítězství v Miami neuvěřitelnou radost. Pérez málem nedojel

„Byla to neuvěřitelná grand prix, také velmi fyzicky náročná, ale myslím, že jsme ji udrželi napínavou až do konce!“ řekl Verstappen po závodě.

Americký závodník ve výslužbě Willy T. Ribbs, který vedl rozhovory po závodě, poznamenal, že Verstappen vypadal navzdory tvrdé bitvě v „dobré formě“, a naznačil, že je „připraven vstoupit do boxerského ringu“.

„Myslím, že zůstanu u závodění, ale boxu si velmi vážím. Trochu jsem se tam tak připadal, pokud jde o to, jak se právě teď cítíme!“

„Z vítězství tady v Miami mám neuvěřitelnou radost. Byla to pro nás neuvěřitelná neděle.“

Pérez málem nedojel

Sergio Pérez se nedokázal dostat před žádného z jezdců Ferrari a dojel čtvrtý. Nepomohla mu ani zastávka během safety caru.

Na druhou stranu může být Pérez rád, že vůbec dojel. Kolem 20. kola si stěžoval na ztrátu výkonu a přišel asi o 6, 7 sekund na Sainze.

„Myslím, že jsme měli problém se senzorem,“ vysvětlil Pérez. „Ztratili jsme asi sedm sekund během dvou kol. A pak už to byl jen špatný závod.“

Období safety caru umožnilo Pérezovi přiblížit se Sainzovi. V první zatáčce se neúspěšně pokusil jezdce Ferrari předjet. „Ani s DRS jsem se nedokázal ke Carlosovi přiblížit. Deficit na rovince byl poměrně dost velký.“

„V zatáčkách jsem se hodně snažil udržet se v jeho blízkosti. Pneumatiky se mi přehřívaly, takže jakmile se naskytla příležitost, šel jsem do toho. Mimo stopu to ale bylo příliš špinavé. Pak už jsem se prostě nedokázal přiblížit.“

Red Bull letos kvůli technickým závadám zažil už tři odstoupení ze závodu. Pérez se obává, že se tým i nadále potýká s různými problémy. Konec konců ani Verstappenův víkend nebyl bez problémů. Technické problémy ho potkaly ve druhém tréninku.

„Musíme dál tvrdě pracovat, protože pokaždé bojujeme s jinými problémy,“ řekl Mexičan. „Naštěstí se nám podařilo závod dokončit. Myslím, že v jednu chvíli jsme opravdu nebyli daleko od odstoupení.“

Pérezova slova potvrdil šéf týmu Christian Horner, který uvedl, že v jeden okamžik byl Pérez „velmi blízko“ odstoupení a upřesnil příčinu. „Měl problém se senzorem na jednom z válců, takže ztratil hodně času na trati.“

„Chlapcům se podařilo přemístit čidla a on kvůli tomu přišel pravděpodobně o 20 kilowattů výkonu, takže i s výhodou nové pneumatiky, kterou měl, byl pravděpodobně o půl sekundy pomalejší, než čeho bylo auto schopné v rychlosti na rovince. Myslím, že bez toho by dnes pravděpodobně byl na druhém místě.“

„Je to něco, na čem budeme úzce spolupracovat s HRC (Honda Racing Corporation), abychom se to pokusili pochopit a zajistit, aby se to v budoucnu nestalo.“