Verstappen má vše, aby se stal mistrem světa, říká Felipe Massa

„Max je zvláštní talent, budoucí šampion formule 1,“ řekl Massa pro Ziggo F1 Café. „Vůbec o tom nepochybuji. Jedinou špatnou věcí je, že ještě neměl dost dobré auto na to, aby byl mistrem světa.“

„Má všechno, je to ten neuvěřitelný talent. Je třeba být ale upřímný. Zpočátku byl velmi rychlý, ale také dělal spoustu chyb. Kvůli svým chybám ztratil mnoho příležitostí. To je normální, když jste mladí, ale nyní to u něj už nevidíte. Nyní je připraven vyhrát šampionát.“

„Velmi by mu pomohlo najít o dvě desetiny více ve svém autě, doufám, že to brzy zvládne. To by bylo velmi dobré pro všechny fanoušky formule 1 na světě.“