Verstappen má stále prostor pro zlepšení, zní z Red Bullu

I když se může mnohým zdát, že je dvojnásobný šampion Max Verstappen na vrcholu svých sil a jezdeckých možností, podle Red Bullu tomu tak není.

Ačkoliv je Maxu Verstappenovi teprve 25 let, má již na svém kontě dva mistrovské tituly, 35 vyhraných závodů a je šéfy týmů i soupeři považován za nejlepšího jezdce současnosti, nedosáhl podle Red Bullu Nizozemec svého zenitu.

„Je technicky mimořádně nadaný. V mládí na sobě hodně pracoval, často pod vedením svého otce (Jose, bývalého pilota F1, pozn. red.), a je to znát. Ví, o čem mluví a ví, co chce,“ citoval šéfinžernýra Red Bullu Paula Monaghana oficiální web F1.

„Společně se svými inženýry umí připravit auto, které je pro něj příjemně vyvážené a snadno ovladatelné... Dobře, možná ne snadno ovladatelné, ale ovladatelné určitě – stará se o pneumatiky natolik dobře, že dokáže všechny situace zvládat,“ upřesnil Monaghan, který v Red Bullu působí již od roku 2005 a předtím pracoval například s Fernandem Alonsem u Renaultu či s Davidem Coulthardem v McLarenu.

Díky svým zkušenostem proto dokáže Monaghan posoudit, zda je u Verstappena prostor k dalšímu progresu.

„Když se podíváte na jeho bilanci za poslední sezóny, je ohromující. Toho by nedosáhl, kdyby nebyl výjimečným jezdcem. Jestli se může zlepšit? Ano, samozřejmě, že může. I když mi za to asi nepoděkuje,“ uvedl 55letý britský inženýr.

„Myslím, že jsou oblasti, ve kterých se může ještě trochu zlepšit. Bude přemýšlet, co by mohl v příští sezoně dělat lépe. A je na nás, abychom mu dali auto, které mu to umožní,“ dodal.