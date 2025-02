Verstappen má podobný přístup jako Lauda, míní Prost

Letos uplyne přesně 40 let od chvíle, kdy trojnásobný mistr světa Niki Lauda ukončil svoji bohatou jezdeckou kariéru.

Jeho posledním týmovým kolegou byl Alain Prost, a právě ten nyní k Laudovi přirovnal úřadujícího šampiona Maxe Verstappena. Podle Prosta Nizozemec využívá podobně přímý přístup jako dnes již zesnulý legendární rakouský závodník.

„Aby bylo jasno, nechci srovnávat jezdce z dřívější doby s těmi současnými. Max je ale Nikimu podobný, pokud jde o přímočarost, o tom není pochyb. Když jste se Laudy na něco zeptali, odpověď byla vždy upřímná,“ poznamenal Prost, jehož slova cituje web RMC Motori.

Prost rovněž promluvil o tom, jak vnímá, že jej Verstappen vloni vyrovnal v počtu vyhraných titulů.

„Je to velký šampion, ukázal, že je nejlepší, takže dělit se o čtyři tituly s někým, jako je on, mi nedělá žádný problém. Naopak, jsem si jistý, že mě dokáže překonat a v příštích několika letech se mu to určitě podaří,“ je přesvědčen brzy 70letý Prost.