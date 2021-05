Verstappen má podle Hamiltona pocit, že musí hodně dokazovat

Očekává se, že těsné souboje mezi Hamiltonem a Verstappenem budou především v prvních zatáčkách pokračovat. Zak Brown si dokonce myslí, že je jen otázkou času, než se oba srazí.

„Myslím, že se mi zatím dařilo se všem incidentům vyhýbat,“ řekl Hamilton v Monaku. „Zbývá nám ještě 19 závodů, během kterých může dojít ke kontaktu, ale doufejme, že se to nestane.“

„Dobré je, že je mezi námi pěkně vyvážená míra respektu. Možná má pocit, že musí hodně dokazovat. Já v tomto ohledu nejsem nutně na stejné lodi.“

Úřadující mistr světa tvrdí, že má odlišný přístup a věří, že jeho výsledky mluví samy za sebe.

„Přemýšlím spíše dlouhodobě. Je to něco jako maraton a ne sprint. Taková je mentalita, což je nakonec důvod, proč mám takové statistiky, jaké mám. Budu v tom pokračovat a udělám vše pro to, abychom se vyhnuli kontaktu.“

Hamilton v Monaku očekává tvrdý souboj s Red Bullem. „Nevíme, co můžeme očekávat. Red Bull byl před dvěma lety neuvěřitelně blízko. Je to o dost jiné auto, jiné pneumatiky. Red Bull bude tento víkend velmi, velmi těžké porazit. Je to trať, která pro ně byla vždy silná, a vzhledem k tomu, jak těsný je mezi námi rozdíl, si dokážete představit, že tento víkend by mohli být před námi. Ale my uděláme všechno pro to, aby tomu tak nebylo.“