Verstappen má obavy o partnerský život svých mechaniků. Více závodů přinese více rozvodů, říká

Počet závodů má příští rok vzrůst na rekordních 22. Podle plánů Liberty Media to nemusí být konečné číslo. Mluví se až o 25 závodech.

„Nesouhlasím s 22 závody ročně,“ řekl Verstappen pro Motorsport.com. „Myslím, že bychom měli vybrat jen ty nejlepší okruhy. Vím, že chtějí vydělat peníze, ale také musí přemýšlet o mechanicích, kteří na okruzích potí krev.“

Podle Verstappena musí mechanici na okruh dorazit v pondělí, úterý, aby vše postavili. Naproti tomu šéfové týmů přijíždějí až někdy v průběhu víkendu.

„Pro ně to není problém. Mohou mít snadno 30 závodů, protože jsou pryč jen tři dny.“

„Pro většinu lidí je to nejméně pět nebo šest dní. Nestěžuji si ani tak kvůli nám, jako kvůli mechanikům. Pokud bude více závodů, budou čelit rozvodům.“

S Verstappenem souhlasí také Sergio Pérez. „Je toho hodně,“ řekl Mexičan. „Ne pro jezdce, my máme rádi závodění, i když je tu spousta velkých závazků, protože nemáme jen závodění – máme simulátor, sponzorské akce, musíme si udržovat kondici a tak dále. Je toho hodně, je to přes limit. Ale také pro mechaniky. Jsou tu od pondělí, odjíždějí někdy v úterý.“

Pérez připouští, že to komplikuje život i jemu, protože už má rodinu „Uvidíme, jestli mě nečeká rozvod. Mám větší starosti o mechaniky a inženýry. Myslím, že jsou to ti, kteří na tom budou hůře. Pochybuji, že budou mít na této úrovni jakýkoliv společenský život, takže je to velmi těžké. Přijde čas, kdy budeme muset přemýšlet o tom, že budeme mít dva týmy a budeme je rotovat, nebo něco takového.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson