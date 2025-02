Verstappen má i nadále zájem startovat v Le Mans po boku Alonsa. Jeho otec Jos však už ne

Vzhledem k tomu, že má Max Verstappen blízko k vytrvalostním závodům, byť zatím pouze v jejich virtuální podobě, pravidelně se spekuluje o zájmu Nizozemce zúčastnit se legendární 24hodinovky v Le Mans. Ideálně pak v posádce s dvojnásobným vítězem závodu, a zároveň jeho soupeřem z F1, Fernandem Alonsem.

Čtyřnásobný šampion F1 nyní potvrdil, že tyto úvahy i nadále v jeho myšlenkách přetrvávají.

„Máme to v hlavě, víme, že to chceme uskutečnit,“ uvedl Verstappen, kterého cituje britský deník Daily Mirror.

Verstappen navíc v minulosti přemýšlel i o tom, že by ve slavném vytrvalostním podniku sdílel vůz také se svým otcem Josem, který se závodu v Le Mans zúčastnil dvakrát, a to v letech 2008 a 2009, přičemž v jednom případě ovládl třídu LMP2.

Tyto plány se však pravděpodobně už nenaplní.

„Otec je stále velmi dobrý, ale už o tohle nemá zájem,“ vysvětlil Verstappen junior.

Kritéria pro výběr třetího pilota pro případnou posádku s Alonsem má již Verstappen každopádně jasně nastavená.

„V Le Mans není stanovena minimální hmotnost jezdce. Já jsem poměrně těžký závodník, takže bych si musel najít váhově lehké týmové kolegy, abych to kompenzoval. Fernando je docela lehký, takže by to pro nás bylo velmi dobré, ale museli bychom najít ještě někoho dalšího,“ nechal se slyšet už před časem závodník Red Bullu, který byl v poslední době spojován s přestupem do Astonu Martin, jenž má i svůj program pro vytrvalostní závody, a to včetně Le Mans.