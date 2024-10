Verstappen lituje chyby v prvním pokusu v Q3

Max Verstappen udělal v prvním pokusu drobnou chybu a na svého největšího soupeře v boji o titul Landa Norrise ztratil 31 tisícin sekundy.

„V prvním kole jsem ztratil celkem dost času v 19. zatáčce, to byla smůla. Věděl jsem, že máme ještě jeden pokus, bohužel jsem to kolo ale nemohl dokončit. Jinak bychom měli dobrou šanci, ale tak to chodí,“ povzdechl si Verstappen.

„Alespoň jsme stále v první řadě, byl tam ale potenciál na to být první, což je velmi dobré.

„Vypadá to, že jsme (ve sprintu) byli konkurenceschopní. Udělali jsme na voze nějaké drobné změny, doufám proto, že to zítra bude dobré.“

Pérez se dostal do Q3, tam mu byl smazán čas

Mezi deset nejrychlejších se dostal také druhý jezdec Red Bullu Sergio Pérez. Mexičanovi ale sportovní komisaři smazali jeho zajetý čas kvůli překročení limitů trati a bude tak uzavírat nejlepší desítku na roštu.