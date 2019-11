Verstappen lepší než třetí místo v kvalifikaci nečekal

Verstappen ztratil na nejrychlejšího Lewise Hamiltona 360 tisícin sekundy. Nizozemec byl se svým výkonem spokojen, když řekl, že jezdce Mercedesu v dnešní kvalifikaci neměl šanci ohrozit.

„Závěr kola byl celkem slušný. Myslím, že jsem toho nemohl udělat o moc více. Nikdy to není perfektní kolo, ale bylo dobré. Jen jsem jezdil na limitu. Zdá se, že nám v porovnání s nimi trochu chybí přilnavost. Obzvlášť rychlí jsou zejména v posledním sektoru,“ řekl Verstappen.

„Na této trati jsou vždy velmi dominantní. Snažili jsme se být co nejblíže. Bohužel jsme v posledním sektoru ztráceli až příliš. Celkově jsem ale spokojen, když jsem třetí v kvalifikaci a druhý na roštu. Samozřejmě bych toho rád dosáhl čistou rychlostí, myslím ale, že pro nás to byl pozitivní víkend. Myslím, že Mercedes je velmi rychlý. V zítřejším závodě do toho dáme vše,“ dodal Nizozemec, který bude útočit na své čtvrté letošní vítězství.

Albon za oběma ferrari

Šesté místo v kvalifikaci obsadil druhý pilot Red Bullu Alexander Albon.

Thajský pilot zaostal za Hamiltonem o devět desetin sekundy, na svého týmového kolegu ztratil desetin téměř šest. I on ale vytěží z Bottasovy penalizace a na roštu se posune na páté místo.

„Kvalifikace pro mě byla celkem průměrná a s výsledkem nejsem až tak spokojen. Už od začátku Q1 jsem se trápil a nedostal jsem z vozu maximum, což bylo frustrující,“ řekl Albon.

„Docela to klouzalo, závodní rychlost pro zítra ale vypadá dobře. Mercedes je celkem rychlý a budou silní, očekávám, že Valtteri se probojuje pořadím. My budeme muset mít dobrý start. Opotřebení pneumatik je celkem velké, proto většina z nás startuje na střední směsi, bude to zajímavé se Sebem (Vettelem), který startuje na měkké sadě.“

Foto: Getty Images / Charles Coates