Verstappen: Kvůli změně křídla bylo auto nevyvážené

Poté, co v poledním sprintu bez větších potíží za sebou udržel oba piloty McLarenu, nestačil mistr světa z posledních čtyř let v odpolední kvalifikaci právě na Landa Norrise s Oscarem Piastrim a Charlese Leclerca, který se na třetí místo dostal až v samotném závěru.

Red Bull po pátku a sobotním sprintu přistoupil ke změně zadního křídla, na kterém zvýšil přítlak.

„Doufal jsem, že to pomůže k lepšímu pocitu z jízdy. Odpor vzduchu byl větší a auto nemělo správné vyvážení. Je to zvláštní a musíme se na to podívat. V průběhu celé kvalifikace jsem nemohl pořádně tlačit a tady ve Spa si musíte v nájezdu do zatáčky věřit, chcete, aby auto vykroužilo zatáčku a to nešlo. Rád bych startoval třetí, to byla dnes naše pozice, ale Q3 mi nevyšla,“ řekl Verstappen pro Sky Sports F1.

„Za mokra je to tady vždy velmi zrádné. Musíme také počkat, jak silný déšť bude. Ideálně bych byl rád alespoň třetí. Bojovat s mclareny bude velmi složité, ale stát se může cokoliv.“

Cunoda po šesti závodech zpět v Q3

Šest kvalifikací za sebou se druhý pilot Red Bullu Júki Cunoda nedostal mezi deset nejrychlejších. Povedlo se mu to znovu až dnes.